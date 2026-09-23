Muere cantante Gary ‘Angry’ Anderson de Rose Tattoo; ¿qué le pasó?

El mundo del rock está de luto, pues el vocalista de Rose Tattoo, Gary “Angry” Anderson perdió la vida luego de haber luchado con problemas de salud que incluso llevaron a la banda a cancelar algunas presentaciones.

Este miércoles Rose Tattoo anunció por medio de sus redes sociales que su vocalista, Gary “Angry” Anderson perdió la vida el pasado 21 de septiembre en Australia, acompañado de sus seres queridos.

Por medio de redes sociales, la banda informó con gran tristeza la terrible noticia a su seguidores:

“Angry era un padre devoto, y miembro muy querido de sus amigos, compañeros de banda y la comunidad de música y entretenimiento en general. Su pérdida será profundamente sentida por todos aquellos que lo conocieron y lo amaron tanto aquí en Australia como en el extranjero” se lee en la publicación.

Asimismo, pidieron privacidad tanto para la familia como para los miembros de la banda, y precisaron que por el momento no darán ningún tipo de entrevistas sobre su pérdida reciente.

Pidieron que los deseos de los familiares de “Angry” fueran respetados, y agradecieron a quienes en este momento; y en los últmos días, han externado oraciones, mensajes de amor, y apoyo hacia la banda y su vocalista.

¿Qué le pasó a Gary ‘Angry’ Anderson?

Desde inicios de agosto, Rose Tattoo anunció que cancelarían su presentación en el Alcatraz Metal Festival, esto debido a que Angry Anderson se encontraba en el hospital por un problema médico.

Posteriormente anunciaron que su tour por europa quedaba cancelado por completo, ya que Angry Anderson continuaba hospitalizado, lo que les impedía continuar con la gira y las presentaciones que quedaban pendientes.

Gary ‘Angry’ Anderson comenzó a presentar problemas con su estado de salud derivados de un paro cardiaco que sufrió a incios de agosto, por lo que fue hospitalizado para recibir el “tratamiento y la atención” que necesitaba.

Rose Tattoo decidió compartir dicha información con sus seguidores el 30 de agosto, y desde entonces pidieron respeto para la privacidad del vocalista y su familia, y agradecieron los mensajes de amor y apoyo que recibían por parte de sus seguidores.

Fue apenas el pasado 4 de agosto cuando Rose Tattoo había compartido por medio de redes sociales que estaban celebrando el cumpleaños número 79 de Gary, y este 23 de septiembre lamentablemente confirmaron su deceso.

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