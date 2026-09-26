Emma Coronel sorprendió a sus seguidores al aparecer en una fiesta privada en Los Ángeles, California, EU. Se trató de una celebración organizada por Víctor Ordóñez Lonche de Huevito, conocido creador de contenido de Los Mochis, Sinaloa, para festejar que compró un nuevo vehículo deportivo de lujo.

La esposa de Joaquín El Chapo Guzmán fue captada en video mientras bailaba con Roberto Tapia, un cantante de música regional mexicana. La escena rápidamente se difundió en redes sociales y generó comentarios divididos entre usuarios y fans de la modelo.

Captan a Emma Coronel bailando con un cantante en fiesta en Los Ángeles

El evento al que asistió Emma Coronel se realizó en un salón exclusivo de la ciudad angelina, donde se reunieron figuras del entretenimiento y creadores de contenido, amigos de Lonche de Huevito.

La esposa de El Chapo Guzmán apareció con un top y un pantalón en color negro, acompañada de amigos cercanos, y se mostró sonriente durante gran parte de la velada.

En un momento de la noche, un cantante de regional mexicano llamado Roberto Tapia interpretó varios temas populares, entre ellos uno dedicado al capo sinaloense, titulado “El niño de la tuna”.

🚨 La esposa de Joaquín Guzmán Loera, Emma Coronel, asistió ayer a la fiesta del streamer "@LoncheDeHuevito", en en Los Ángeles, California, Estados Unidos.



En un momento de la noche cantó la canción de "El Niño de la Tuna", dedicada a "El Chapo" Guzmán. pic.twitter.com/j5m8ClvJeN — Irving (@IrvingPineda) September 26, 2026

Luego, el intérprete la invitó a la pista y Emma Coronel aceptó. Los videos muestran cómo ambos bailan “abrazados” mientras los asistentes graban con sus celulares parte del show musical.

La escena se viralizó en plataformas como TikTok y X, donde surgió un fuerte debate pues algunos usuarios señalan que “así se baila ese tipo de música”, mientras otros aseguran que podría haber buena química entre Emma y el cantante mexicoestadounidense. Lo cierto es que se desconoce cuál es la relación entre ellos.

Además de bailar, la esposa de Joaquín Guzmán fue vista conversando con algunos invitados y disfrutando del ambiente festivo de la celebración organizada por Lonche de Huevo en Los Ángeles. Emma Coronel y el capo sinaloense tienen dos hijas juntos.

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