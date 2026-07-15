Emma Coronel es una de las figuras del mundo del modelaje mexicano debido a su relación con uno de los capos más reconocidos de México. Su juventud, marcada por concursos de belleza y una vida aparentemente tranquila, contrasta con la notoriedad que adquirió tras su matrimonio con Joaquín El Chapo Guzmán.

Actualmente, sigue generando interés en medios y redes sociales, donde usuarios comparan imágenes de su pasado y presente, mostrando cómo ha cambiado con el paso de los años. Si deseas saber cómo ha sido su transformación física, a continuación, te mostramos.

Antes y después: Así ha cambiado Emma Coronel

Emma Coronel Aispuro nació en Santa Clara, California, Estados Unidos, en 1989, aunque creció en el estado de Durango, México. Desde joven participó en certámenes de belleza, lo que le dio visibilidad en su comunidad.

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En 2007, durante un concurso de belleza en la localidad de Canelas, Durango, conoció a Joaquín Guzmán Loera. Ese mismo año se casaron, cuando ella tenía apenas 18 años.

Antes y después: Así ha cambiado Emma Coronel ı Foto: Especial/IG emma.coronel.official

Emma Coronel es madre de gemelas, con El Chapo, quienes nacieron en 2011 en Los Ángeles, California. Las niñas han sido mantenidas al margen de la vida pública, aunque su nacimiento en Estados Unidos fue ampliamente comentado.

Las imágenes de su juventud muestran a una joven sonriente y sencilla. En 2020 Emma Coronel optó por llevar el cabello rubio, ya sea en ondas ligeras o alaciado. Además, sus labios destacaron por su prominente tamaño.

Tras la captura y juicio de El Chapo Guzmán, Emma Coronel enfrentó procesos judiciales en Estados Unidos. En 2021 fue condenada por cargos relacionados con narcotráfico, aunque recuperó su libertad en 2023.

Fue así como, para 2024, la exreina de belleza debutó como modelo en la Fashion Week en Milán, Italia, de la mano de diseñadora April Black Diamond. Coronel fue parte de una campaña de vestidos de novia.

Actualmente, Emma Coronel luce unos pómulos resaltados, labios prominentes y una nariz afilada.

Emma Coronel (izq.) junto a la diseñadora April Black Diamond, en foto que compartió en redes sociales la titular de la casa de moda del mismo nombre. ı Foto: Especial

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