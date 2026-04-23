Alexis Wilkins, joven cantante y actriz estadounidense, ha llamado la atención de millones de internautas y medios de comunicación internacionales debido a su relación amorosa con Kash Patel, el director del FBI (Federal Bureau of Investigation).

Además, han protagonizado varias polémicas, una de ellas se dio cuando un exagente de la misma institución asegurara que Patel viajó en un avión del FBI hacia la Universidad Penn State para ver un show de su novia.

Luego, Elizabeth Williamson, reportera del The New York Times, publicó un artículo sobre este caso, pero el FBI la investigó por presunto acoso. Este miércoles el medio afirmó que el Departamento de Justicia determinó que no existían fundamentos legales para continuar; periodistas advierten sobre la criminalización del trabajo informativo en EU.

TE RECOMENDAMOS: Entérate Karely Ruiz es la nueva rival de Kim Shantal en Supernova 2026

La noticia ha generado curiosidad tanto por la identidad de Alexis Wilkins como por el impacto que esta relación podría tener en la imagen del funcionario, por eso, aquí te contamos quién es Alexis Wilkins.

¿Quién es Alexis Wilkins, la novia de Kash Patel, el director del FBI?

Alexis Wilkins es una artista emergente en la escena musical country-pop que tiene alrededor de 27 años. Ha desarrollado una carrera como cantante y compositora, además de incursionar en la actuación. Es de ascendencia armenia.

En 2020 se graduó de la Universidad Belmont en Nashville, obtuvo una licenciatura en administración de empresas. Es embajadora de Turning Point USA y colaboradora del Proyecto Unity.

En redes sociales se ha proclamado como comentarista política y desde 2024 es secretaria de prensa del representante del distrito 8 de Arizona, Abraham Hamadeh.

Desde 2023, es novia de Kash Patel, de 46 años, actual director del FBI, de ascendencia india. La relación del funcionario y Alexis Wilkins ha estado envuelta en polémica desde hace unos meses.

La polémica envuelve a Alexis Wilkins y a su novio Kash Patel

La relación entre Alexis Wilkins y Kash Patel no ha estado exenta de polémica. Hace unos meses se comprobó que el director del FBI utilizó fondos públicos para pagar sus viajes para ver a la cantante y para que una unidad SWAT del FBI sirviera como su escolta de seguridad.

Elizabeth Williamson del The New York Times, publicó un artículo el 28 de febrero sobre cómo estos agentes federales fueron asignados para proteger y llevar a la novia de Kash Patel. Este miércoles, el medio aseguró que el FBI se encontraba investigando si la reportera violó las leyes contra el acoso.

The New York Times aseguró que el Departamento de Justicia ordenó la suspensión de la investigación, pues no había fundamentos legales para continuar. El director del periódico estadounidense afirma que la criminalización de la labor periodística es alarmante.