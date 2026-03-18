Omar García Harfuch se reúne con director del FBI; ratifican cooperación con respeto a la soberanía

A la izquierda, Omar García Harfuch, titular de la SSPC; a la derecha, el director del FBI, Kash Patel.

En representación del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch se reunió este miércoles con Kash Patel, director del FBI (siglas en inglés para el Buró Federal de Investigaciones).

El encuentro tuvo lugar en Washington D. C., donde ambos funcionarios ratificaron la cooperación entre México y Estados Unidos bajo los principios de reciprocidad, respeto a la soberanía y responsabilidad compartida que, afirmó Harfuch, permiten “avanzar con resultados concretos”.

A través de la red social X, el titular de la SSPC destacó que el intercambio de información con la agencia estadounidense ha permitido la captura de objetivos prioritarios, entre ellos fugitivos incluidos en la lista de los más buscados del FBI, como Samuel Ramírez Jr, detenido el pasado 12 de marzo en Culiacán, Sinaloa.

“Seguiremos trabajando para reducir la violencia en México, en cumplimiento de la instrucción de nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo”, escribió Harfuch.

En Washington, me reuní con el director del @FBI @FBIDirectorKash Kash Patel, en representación del Gabinete de Seguridad.

Reafirmamos que la cooperación bilateral, basada en la reciprocidad, el respeto a nuestra soberanía y la responsabilidad compartida, permite avanzar con… pic.twitter.com/HIJqhLlsHR — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) March 19, 2026

Apenas el pasado 16 de marzo, Harfuch se reunió con el titular de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por su sigla en inglés), Terrance Cole, también en Washington D. C.

En ese encuentro también abordaron la cooperación bilateral en materia de seguridad, e hicieron hincapié en fortalecer el combate al narcotráfico, detener el tráfico de armas de fuego hacia territorio mexicano.

Al respecto, la DEA indicó que ambos abordaron la “ colaboración transfronteriza en la lucha contra el narcotráfico y la creación de comunidades más seguras a ambos lados de la frontera”.

Omar García Harfuch, titular de la SSPC (der.) se reúne con Terrance Cole, titular de la DEA (izq.). ı Foto: DEA

Más temprano, al comparecer ante el Comité de Inteligencia del Senado de los Estados Unidos, Kash Patel reveló que durante 2025 el FBI incautó más de 2 mil 250 kilogramos de fentanilo, lo suficiente para, según él, “matar a 178 millones de estadounidenses”.

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cehr