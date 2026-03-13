Cae en Sinaloa uno de los más buscados por el FBI

Samuel Ramírez Jr., quien figuraba en la lista de los 10 fugitivos más buscados del Buró Federal de Investigaciones (FBI), fue capturado en México tras permanecer prófugo cerca de tres años. La detención ocurrió en Sinaloa y fue resultado de un operativo coordinado entre autoridades estadounidenses y dependencias del Gobierno mexicano.

El director del FBI, Kash Patel, informó a través de sus redes sociales que el sospechoso, originario de California, fue localizado en territorio mexicano y posteriormente trasladado a Estados Unidos.

El Dato: según eu, Ramírez Jr. habría participado en un tiroteo en el Stars Bar and Grill en Federal Way, Washington, que dejó dos mujeres sin vida y una tercera persona herida.

“Hace unas horas llegó a Seattle procedente de México”, indicó el funcionario, al señalar que el detenido ya se encuentra bajo custodia de las autoridades federales.

Ramírez Jr. es señalado por su presunta participación en el asesinato de dos mujeres ocurrido el 21 de mayo de 2023. De acuerdo con Patel, tras el crimen se presumía que el sospechoso había abandonado el país para evadir la justicia.

“Fue acusado formalmente de asesinato el 24 de mayo de 2023 y se emitió una orden de arresto federal el 14 de noviembre de 2025”, explicó el director del FBI.

Las autoridades estadounidenses lo mantenían como un objetivo prioritario dentro de sus investigaciones. Según su ficha de búsqueda, Ramírez Jr., nacido el 17 de abril de 1992 en California, había sido incluido en la lista de los 10 fugitivos más buscados del FBI, por lo que se ofrecía una recompensa de hasta un millón de dólares por información que permitiera ubicarlo.

La captura, dijo, fue posible gracias a la cooperación entre agencias de ambos países: “Se trata de otro objetivo de alto valor muy buscado, capturado bajo el liderazgo del FBI y el Departamento de Justicia”.

También agradeció la colaboración de la oficina del Agregado Legal del FBI en la Ciudad de México, así como de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito Occidental de Washington.

Tras su traslado a Seattle, el acusado quedó a disposición de las autoridades federales estadounidenses, donde deberá enfrentar el proceso judicial por los cargos de homicidio que se le imputan.

Al respecto, el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, destacó la detención a través de sus redes sociales, en un trabajo, que, dijo, fue parte de los mecanismos de cooperación internacional, entre las secretarías de la Defensa, Marina, la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional y la dependencia que él encabeza, en coordinación con el INM.

Refirió que el FBI ofrecía una recompensa de un millón de dólares por información que llevara a su captura.

“En seguimiento a trabajos de investigación y como parte de los mecanismos de cooperación internacional, en Culiacán, Sinaloa, elementos de @Defensamx1, @SEMAR_mx, @FGRMexico, @GN_MEXICO_ y @SSPCMexico, en coordinación con @INAMI_mx, detuvieron a Samuel “N”, uno de los fugitivos más buscados por el @FBI en Washington, por el que se ofrecía una recompensa de un millón de dólares por información que llevara a su captura”, detalló.

En lista negra, más de 20 mexicanos

› Por Alejandro Galindo

TRAS LA DETENCIÓN de Samuel Ramírez Jr., uno de los 10 fugitivos más buscados por el Buró Federal de Investigación (FBI), aún quedan dos objetivos en esa lista cuyas actividades criminales guardan relación con México. El primero es Fausto Isidro Meza Flores, El Chapo Isidro, el único mexicano de la lista.

El Programa de Recompensas por Narcóticos del Departamento de Estado ofrece hasta 5 millones de dólares por información que conduzca a su arresto. Las autoridades estadounidenses creen que vive en México, desde donde lidera “una importante organización de narcotráfico fuertemente armada con sede en Sinaloa”.

De acuerdo con el FBI, Meza Flores es presunto responsable de la posesión, distribución e importación de grandes cantidades de heroína, metanfetamina, cocaína, fentanilo y mariguana a EU y ha controlado predominantemente la producción, el transporte y la distribución de drogas en varios puntos de México.

Meza Flores fue imputado en 2012 en un tribunal federal y desde 2019 se emitió una acusación formal y una orden de arresto federal en su contra tras ser acusado de múltiples cargos de tráfico de drogas y uso y posesión de armas de fuego.

En México, ha sido identificado como el presunto líder de la organización Meza Flores, también conocida como Cártel de Guasave. Los informes sobre sus actividades criminales comenzaron en 2011, según InSightCrime.

En noviembre de ese año, las autoridades hallaron conexiones entre él y 32 agentes de la policía en Ahome, Sinaloa, y también fue vinculado con el asesinato de 16 personas en Culiacán.

A su rivalidad con Joaquín El Chapo Guzmán se la han atribuido la cuadruplicación de homicidios relacionados con el crimen organizado en Sinaloa.

El otro perfil entre los más buscados por el FBI es Aníbal Alexander Canelón Aguirre, de nacionalidad venezolana, pero señalado por el FBI de tener vínculos con México, además de su país y EU, donde se le acusa de liderar una gran conspiración internacional que despliega numerosos equipos para robar millones de dólares de instituciones financieras en apoyo de la banda transnacional Tren de Aragua.

La justicia de EU señala que desde 2024, Canelón Aguirre y otros miembros de la organización presuntamente se han enriquecido ilícitamente mediante la comisión de jackpotting en cajeros automáticos, un esquema en el que se instala malware para forzar la retirada no autorizada de efectivo, tras lo cual el dinero robado fluye a través de una compleja red de lavado de dinero. El FBI ofrece una recompensa por él de hasta un millón de dólares.

En la lista completa de fugitivos del FBI, es decir, fuera de los 10 más buscados, figuran 55 objetivos, 21 de ellos, más de un tercio, son de nacionalidad mexicana, la mayoría de ellos está vinculada con el tráfico de drogas.

Entre ellos figura Nery Alvarado Alvarado, alias Martín, el más joven en esa lista, con 24 años de edad, buscado por su presunta participación en un plan para contrabandear fentanilo, metanfetamina y heroína a EU, empaquetado en extintores y ocultos en cargas de chatarra.

El 21 de diciembre de 2023, se emitió una orden de arresto federal en su contra, luego de que fuera acusado de conspiración para distribuir drogas.