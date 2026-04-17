Muere Don Schlitz, legendario compositor country, a los 73 años

Don Schlitz, el legendario compositor de música country conocido por éxitos como “The Gambler”, “On the Other Hand” y “Forever and Ever, Amen”, falleció el jueves en un hospital de Nashville. Tenía 73 años.

La causa de la muerte no se conoció de inmediato. Un comunicado de prensa del Grand Ole Opry lo describió como una enfermedad repentina.

El ganador de dos premios Grammy fue incluido en el Salón de la Fama de los Compositores, el Salón de la Fama de los Compositores de Nashville y el Salón de la Fama de la Música Country. “Nunca podré creer que merezco esto, a menos que lo reciba como representante de mi familia, mis mentores, mis colaboradores, mis promotores y mis amigos”, dijo Schlitz en 2017, cuando se enteró del honor del Salón de la Fama de la Música Country. “Es la única forma en que puedo lidiar con esto”.

Schlitz debutó en el Grand Ole Opry en 2017 y fue incluido en 2022. Es el único no artista que ha recibido este honor en los 100 años del Opry. El espectáculo de los sábados por la noche del histórico recinto será dedicado en su honor.

Fue nombrado Compositor Country del Año por ASCAP durante cuatro años consecutivos, desde 1988 hasta 1991. También escribió la música y las letras para “The Adventures of Tom Sawyer”, el musical de Broadway de 1999.

Las canciones de Don Schlitz son consideradas algunas de las más inquebrantables de la música country, y han sido grabadas por grandes éxitos como Kenny Rogers (“The Gambler”, “The Greatest”), Randy Travis (“On the Other Hand”, “Forever and Ever, Amen”), The Judds (“I Know Where I’m Going”), The Nitty Gritty Dirt Band (“I Love Only You”), Tanya Tucker (“I Won’t Take Less Than Your Love, “) Mary Chapin Carpenter (”Cree que la conservará”) y muchos otros.

También escribió “You Can’t Make Old Friends” para Rogers y Dolly Parton; su primer dúo desde “Islands in the Stream” de 1983.

El compositor Don Schlitz aparece en la ceremonia de inducción al Salón de la Fama de los Compositores de Nashville en Nashville, Tennessee, el 7 de octubre de 2012. ı Foto: AP

Don Schlitz, natural de Carolina del Norte, nació en 1952 y creció en Durham antes de hacer las maletas y marcharse a Nashville. Su primera canción grabada, “The Gambler”, es quizás su éxito más duradero y el pilar de su legado. La canción, que fue grabada por Rogers en 1978 y certificada cinco veces platino por la Recording Industry Association of America (RIAA), abrió puertas a la música country en los años 70, un tema que no solo fue un gran éxito de género, sino también un cruce pop.

Como dijo Rogers cuando introdujo a Schlitz en el Salón de la Fama de Compositores en 2012, “Don no solo escribe canciones. Escribe carreras”.

“Estamos destrozados por la noticia del fallecimiento de Don Schlitz. Don amaba a su familia, a su estado natal de Carolina del Norte y, sobre todo, a las canciones y compositores. Llevó ese amor a cada sala, cada escenario y cada letra que escribió”, escribió Sarah Trahern, directora ejecutiva de la Country Music Association, en un comunicado el viernes. “No hace mucho, compartimos una cena y, al irnos, Don cogió una guitarra y empezó a tocar. Así es como siempre lo recordaré, sonriendo y con una guitarra en la mano. Su legado perdura a través de su música y de los numerosos artistas y escritores a los que inspiró. Se le echará profundamente de menos”.

“El lugar de Don Schlitz como gran compositor estaría asegurado si nunca hubiera escrito ‘The Gambler’ o solo hubiera escrito ‘The Gambler’”, escribió Kyle Young, CEO del Country Music Hall of Fame and Museum, en un comunicado el viernes. “Nashville era más rico por su presencia y menos por su ausencia”.

Don Schlitz deja en vida a su esposa Stacey, a su hija Cory Dixon y su marido Matt Dixon, a su hijo Pete Schlitz y su esposa Christian Webb Schlitz, a sus nietos Roman, Gia, Isla y Lilah, a su hermano Brad Schlitz y a su hermana Kathy Hinkley.