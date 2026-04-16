¿Quién era Celeste, la joven hallada muerta en el auto de D4vd?

El cuerpo de la joven fue encontrada en un vehículo a su nombre

Tras el arresto del cantante D4vd, ha salido a la luz la trágica historia de Celeste, la joven de 14 años que fue encontrada muerta en Hollywood, en el auto del artista.

Mientras él espera su juicio en Los Ángeles, la familia de la menor busca respuestas sobre una relación que ellos desconocían.

Celeste, nacida de padres que emigraron a Estados Unidos desde El Salvador, desapareció varias veces durante 2024 en California. Según testimonios y perfiles en redes sociales, era una joven interesada en la música y las redes sociales.

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Se filtraron videos donde se les ve juntos ı Foto: Redes sociales

Aunque en las primeras ocasiones fue localizada rápidamente, el 5 de abril de ese año se perdió su rastro de forma definitiva. El último contacto con su familia fue una llamada en mayo de 2024.

Un detalle clave surgió de las declaraciones de su madre, antes de desaparecer, Celeste le confesó que tenía un novio llamado “David”, pero nunca dejó que su familia lo conociera.

El misterio terminó el 8 de septiembre de 2025, cuando los restos de Celeste fueron hallados dentro de un Tesla Model Y que pertenecía a David Burke.

El coche estaba abandonado cerca de una casa que el cantante rentaba en Hollywood Hills. Debido al tiempo que había pasado, la autopsia no pudo aclarar de inmediato la causa de muerte, por lo que el caso se clasificó como un asesinato meses después.

La familia de Celeste, devastada por la noticia, abrió una cuenta para recaudar fondos y poder darle sepultura. Describieron su pérdida como trágica y devastadora.

Footage of D4VD being arrested by the LAPD for the murder of Celeste Rivas pic.twitter.com/qxT7u2IAVr — Algovich (@Algovich_) April 17, 2026

Por su parte, la policía ha pasado meses revisando pruebas digitales y testimonios. El arresto de Burke este 16 de abril de 2026 es el avance más importante del caso.

Aunque el cantante ya había cancelado sus giras por las sospechas, ahora enfrentará cargos formales.

Para la familia de la joven, este arresto es solo el comienzo de un proceso legal en el que esperan descubrir qué pasó realmente con Celeste desde su última llamada en 2024. Su destino legal se definirá en los próximos días ante la fiscalía.