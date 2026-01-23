Omar García Harfuch se reúne con director del FBI, Kash Patel

En el centro de la imagen el Secretario de Seguridad federal de México.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, se reunió ayer 22 de enero de 2026 con el director del Buró Federal de Investigaciones (FBI), Kash Patel,

Derivado del acuerdo alcanzado con el Gobierno de los Estados Unidos, el 22 de Enero recibimos la visita del Director del FBI @FBIDirectorKash , Kash Patel. Se llevaron a cabo dos reuniones: una con el equipo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana @SSPCMexico y… pic.twitter.com/VWGke3T62o — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) January 23, 2026

Omar García Harfuch explicó que durante los encuentros con el director del FBI, además del Embajador de EU en México, Ronald Johnson, reconoció el aumento de las operaciones coordinadas para la detención de generadores de violencia y de objetivos prioritarios que impactan a ambos países.

“Se acordó continuar el trabajo coordinado en beneficio de ambas naciones, con pleno respeto a la soberanía y la integridad territorial. Las reuniones se desarrollaron en un ambiente de respeto, y se acordó seguir fortaleciendo la coordinación, que ya ha producido resultados concretos”, escribió Omar García Harfuch.

Omar García Harfuch dijo que la cooperación se mantendrá y se reforzará el intercambio de información, con el propósito de fortalecer la seguridad de ambos países.

“El director del FBI partió hoy rumbo a los Estados Unidos, llevando consigo a dos objetivos prioritarios: una persona no estadounidense que fue detenida por autoridades mexicanas de los 10 más buscados por el FBI y un ciudadano canadiense que se entregó voluntariamente ayer en la Embajada de los Estados Unidos. El respeto y la responsabilidad compartida continuarán siendo los principios rectores de esta colaboración”.

