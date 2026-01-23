Bloqueos tras detención del ‘El Bótox ’ fueron de criminales, no de habitantes, asegura García Harfuch

Los bloqueos carreteros que se desataron ayer en Michoacán tras la detención de César Alejandro “S”, “El Bótox”, fueron cometidos por criminales y no por pobladores en descontento con la captura del criminal, aseguró el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

Aseguró, durante la conferencia de prensa de la Presidenta Claudia Sheinbaum, que las obstrucciones carreteras con quema de vehículos fueron realizados por personas que sirven a las organizaciones delincuenciales.

“Estos sujetos no tienen una base social, lo que tienen son personas delincuentes que trabajan para ellos y que muchas veces son los que, en este caso, fueron los que quemaron los vehículos, fueron ellos, no fue, digamos, una parte de la población”, afirmó.

En contraste, aseguró que las autoridades recibieron comunicados y otros pronunciamientos en donde la población y empresarios celebraron el arresto de “El Bótox”, debido a que su actividad criminal no era únicamente contra limoneros, sino también se encargaba de extorsionar a los habitantes michoacanos, cometer asesinatos y otros delitos.

“Ayer recibimos cualquier cantidad de comunicados, denuncias anónimas donde la gente pues está feliz de la detención, los empresarios están felices de esta detención. Es la persona que extorsionaba no solo a los limoneros y a los aguacateros, sino también a gran parte del pueblo, relacionado con homicidios, extorsiones, hasta robo de vehículo. Entonces, más que una base social, son delincuentes del mismo grupo que sí hicieron algunas quemas de vehículos”, declaró.

Además, subrayó que la Guardia Nacional y la policía estatal atendieron de manera inmediata estas obstrucciones.

“Hubo una respuesta muy oportuna por parte de Guardia Nacional y también de la Policía Estatal de Michoacán donde inmediatamente acudieron a las carreteras, a las vías de comunicación donde iniciaron bloqueos”, dijo.

También refirió que se continuarán los operativos para dar con más objetivos criminales en la entidad.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR