Golpe a extorsión en Michoacán: capturan a El Bótox, azote de limoneros

Tras un despliegue de fuerzas federales y estatales en Michoacán, anunciado el miércoles, que incluyó patrullajes por aire y tierra, autoridades capturaron a Carlos Alejandro ‘N’, alias El Bótox, identificado como líder del grupo criminal Los Blancos de Troya y el principal criminal encargado de extorsionar al sector limonero en esa entidad.

En la conferencia presidencial ofrecida desde Puebla, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, dio a conocer que la captura se dio en un operativo coordinado con el Ejército, la Marina y la Fiscalía del Estado, en el que no hubo heridos. Añadió que las instituciones del Gabinete de Seguridad ya llevaban mucho tiempo tras este sujeto.

El Dato: Días antes de su detención, el capo difundió videos en los que negaba su participación en el asesinato de Bernardo Bravo y exigía la liberación de su pareja e hija.

“En uno de los varios domicilios donde se tenía, se logra la ubicación de esta persona, se ingresa al domicilio. Se salta por la casa, digamos, se sale (y) una compañera logra su detención. Ha sido una operación de ejemplo de coordinación”, detalló el funcionario.

Se trata, recalcó, del principal extorsionador a limoneros y también el presunto homicida del líder del sector en la región de Apatzingán, Bernardo Bravo, asesinado a finales de octubre del año pasado, cuyo cuerpo fue abandonado en una carretera de la zona de Tierra Caliente y presentaba múltiples signos de violencia.

El secretario mencionó que el Gabinete de Seguridad se mantendrá en comunicación permanente con el fiscal del estado, Carlos Torres Piña, para dar seguimiento al proceso penal.

Los detenidos, Carlos Alejandro “N” y sus escoltas, ayer. ı Foto: Especial

La detención de quien también es señalado como uno de los principales generadores de violencia en la región de Tierra Caliente provocó una serie de bloqueos carreteros en distintos puntos de Michoacán.

Reportes oficiales indican que presuntos integrantes de células delictivas atravesaron vehículos y colocaron objetos para impedir la circulación en tramos estratégicos, entre ellos, las rutas Apatzingán–Aguililla y Apatzingán–Tepalcatepec, así como accesos cercanos a comunidades de los municipios de Apatzingán y Buenavista Tomatlán.

El C5 de Michoacán emitió alertas a la población para evitar las zonas afectadas, mientras fuerzas estatales y federales desplegaron operativos para liberar las vialidades y prevenir nuevos actos violentos en las carreteras.

Tras su aprehensión, el imputado fue trasladado vía aérea a la Ciudad de México, a instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), y más tarde, al penal federal de El Altiplano, donde quedará a disposición de un juez por los delitos de extorsión agravada y homicidio calificado. El sujeto cuenta con al menos siete órdenes de aprehensión de los órdenes federal y local.

En redes sociales se difundieron imágenes de bloqueos carreteros. ı Foto: Especial

ESTRECHAN CERCO. La caída de El Bótox representa el segundo golpe a la cúpula de Los Blancos de Troya, uno de los grupos criminales que dominan en el centro de Michoacán.

Apenas el 17 de diciembre, el secretario Omar García Harfuch anunció la detención de tres integrantes de la célula, quienes presuntamente operaban drones y explosivos en Apatzingán, para ejercer presión sobre los limoneros a quienes cobraban derecho de piso.

Los detenidos fueron Juan Ramón Zepeda Ayala, de 35 años, alias El Chaparro, acusado de resguardar y suministrar el armamento para el grupo y de ser líder de una célula dedicada al manejo y colocación de drones y explosivos. Los otros dos asegurados fueron Juan Manuel Salas Vázquez, de 32 años, y José de Jesús González Ureña, de 30 años.

En los campos de la zona, vecinos habían denunciado que los criminales colocaban minas explosivas que ya habían cobrado víctimas civiles.

Los Blancos de Troya son una célula heredera de Los Caballeros Templarios; su líder, Nicolás Sierra Santana, alias El Gordo o El Curoco, está en la mira de Estados Unidos por traficar fentanilo y cocaína, donde ofrecen hasta cinco millones de dólares por información para su captura.

En el último año, su grupo criminal ha sufrido varios golpes, como la detención de uno de sus operadores principales, Gerardo Valencia Barajas, La Silla, en febrero de 2025, o la de Cirilo Sepúlveda Arellano, alias El Capi, en julio pasado.

El operativo tuvo lugar en Apatzingán, en Tierra Caliente. ı Foto: Especial

FRACTURA. La captura del capo marca un avance significativo en la estrategia de seguridad federal en Michoacán, especialmente en Tierra Caliente, región afectada por extorsiones al sector agrícola. Sin embargo, expertos consultados por La Razón advirtieron que quedan dudas en torno al futuro de la zona y la posible intervención de otro grupo criminal.

El experto en seguridad David Saucedo expuso que hay tres escenarios posibles sobre el futuro de Los Blancos de Troya: su desarticulación completa, la ocupación por otro grupo criminal o el dominio gradual de un bloque mayor, como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que podría asumir el control directo de la plaza, integrando a las franquicias locales bajo su mando y consolidando su influencia.

Saucedo recordó que Los Blancos de Troya surgieron en 2016 como un grupo de autodefensas para combatir la extorsión, pero con el tiempo evolucionaron hacia un grupo criminal que cobraba derecho de piso a productores, negocios y gobiernos municipales.

“El Bótox era el último liderazgo importante; los demás miembros corresponden a niveles secundarios de mando. Esto podría generar conflictos internos por el control de la zona”, indicó.

René Cáceres, investigador de la Universidad Rosario Castellanos, consideró que la estrategia federal “no busca únicamente capturar a un cabecilla, sino que está diseñada para desmantelar la estructura operativa del grupo y debilitar sus capacidades criminales”.

Destacó que el líder criminal estaba vinculado a por lo menos siete órdenes de aprehensión y era responsable de homicidios, extorsión y otros delitos graves.

Esta operación, dijo, demuestra que la Estrategia Nacional de Seguridad puede generar resultados contundentes: “Es un paso importante para recuperar la percepción de seguridad en la ciudadanía y reforzar la confianza en que la justicia mexicana funciona”.

Según reportes periodísticos, la detención de El Bótox evidenció una ruptura entre grupos criminales en Tierra Caliente, luego de que el líder de Los Blancos de Troya se separara de Juan José Farías Álvarez, El Abuelo, histórico jefe del crimen en la región y antiguo aliado en el control de extorsiones a productores agrícolas. Autoridades identifican a Farías como operador clave en Tepalcatepec y Aguililla, con influencia en diversas células armadas y vínculos con organizaciones mayores.

Las investigaciones indican que la fractura ocurrió cuando El Bótox intentó quedarse con el control total del cobro de piso al sector limonero. Las autoridades señalan que controlaba la comercialización del limón en varias localidades y estaba ligado al homicidio de Bernardo Bravo.

El ahora detenido también mantenía vínculos con Los Viagras y el CJNG y aparecía en listas de sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. De manera reciente difundió videos con mensajes dirigidos a la Presidenta Claudia Sheinbaum, al secretario García Harfuch, y al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Aprehensiones previas, clave para dar con el líder criminal

› Por Alan Gallegos y Ángel Molina

El titular de la Fiscalía General de Michoacán, Carlos Torres Piña, destacó que hubo dos detenciones que resultaron clave para lograr la captura de Carlos Alejandro “N”, El Bótox, presunto líder de Los Blancos de Troya, y que constituyeron el debilitamiento de su círculo cercano.

Primero, el arresto del operador de confianza de El Bótox, Marco Antonio “N”, El Pinoles, el pasado 21 de enero, en Tuxpan, Michoacán, por su probable relación en el homicidio de Bernardo Bravo, y de Sandra Lizbeth “N”, en Santa Ana Amatlán, en el municipio de Buenavista de la misma entidad, identificada como operadora financiera del capo.

El dato: Junto con Gerardo Valencia, alias La Silla, detenido en febrero del año pasado, también fue capturada Joana “N”, identificada como hija de Carlos Alejandro “N”.

“Hubo varios operativos anteriores para intentar detenerlo, porque era difícil de capturar y tenía sus rutas de escape muy bien planeadas; subía a las partes altas, a las zonas de cuevas y barrancas que hay en la región. Tenía un círculo muy fuerte para evitar ser capturado”, dijo el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla.

El mandatario informó en conferencia que, en días pasados, se asfixió la estructura financiera del capo con el decomiso de máquinas tragamonedas y el desmantelamiento de una báscula industrial utilizada para pesar camiones y calcular con precisión las cuotas de extorsión. La captura final se precipitó tras la detención de El Pinoles y su operadora financiera.

El fiscal añadió que en el operativo para capturar a El Bótox también fueron detenidos sus escoltas, Eder “N”, El Greñas, de 18 años, y Esteban “N”, El Pánico, de 29. A los detenidos se les aseguraron dos armas largas, 29 cartuchos calibre .223, 14 cargadores de armas largas y dos chalecos tácticos.

Detalló que el líder limonero, Bernardo Bravo, presuntamente se reunió con El Bótox en su rancho, en la comunidad de Cenobio Moreno, en Apatzingán, donde se encontraron huellas de los neumáticos del vehículo de la víctima.

El presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán salió de su casa en Morelia, el 19 de octubre de 2025, rumbo a Tierra Caliente, ahí se trasladó al Tianguis Limonero, y en ese lugar cambió de vehículo. Luego se dirigió a Cenobio Moreno y presuntamente se reunió con Carlos Alejandro “N” y Marco Antonio “N”, El Pilones, y posteriormente fue privado de la vida ese mismo día.

Fue trasladado en su propio vehículo al sur de Apatzingán y encontrado un día después en el camino Tepetates-Apatzingán-Las Tinajas. El fiscal detalló que se dio seguimiento a los teléfonos que tenían de Carlos Alejandro “N” para identificar “esos momentos de la tarde del 19 de octubre, cuando Bernardo fue citado o fue mandado llamar a esa región”.

Además, se solicitó un cateo al rancho de El Bótox y se realizaron pruebas periciales, una de las cuales arrojó que la huella del neumático de la camioneta de Bernardo Bravo quedó en el lodo en el rancho del líder criminal. Y también se encontraron residuos hemáticos que se cotejaron con pruebas de ADN. Con esto, se tiene científica y técnicamente probado que el homicidio fue justo en este lugar.

El personal de seguridad dio seguimiento a los enlaces de comunicación de varios personajes, hasta que finalmente, en días pasados, se empezó a tener la ubicación de Marco Antonio “N” en la parte oriente de Michoacán. Según los datos, El Pinoles fue quien probablemente citó o era el intermediario para que Bravo se acercara a esa entrevista en Cenobio Moreno, donde fue asesinado.

En octubre del año pasado la Fiscalía del Estado dio a conocer que ya se estaban realizando las investigaciones correspondientes en torno al caso. Incluso, días después de que se reportó el asesinato del líder limonero, su titular declaró a medios de comunicación que se tenían identificados a presuntos responsables.

“Están identificados los autores intelectuales y estamos checando ya los temas de quién pudo estar en el momento, pero sí ya lo hemos mencionado, es el líder criminal de esta zona, de Los Blancos de Troya, denominado o apodado El Bótox”, señaló Torres Piña.

Ramírez Bedolla añadió que la detención del capo es “un golpe contuso, directo a la extorsión”, con el cual se está haciendo justicia por el homicidio del líder limonero Bernardo Bravo, y añadió que este sujeto cuenta con siete órdenes de aprehensión a nivel local, además de las fichas de búsqueda de EU.

“Debido a sus actividades delictivas, el Gobierno de Estados Unidos giró órdenes de presentación en su contra y ofrecía una recompensa de cinco millones de dólares por su captura. En México, cuenta con más de siete órdenes de aprehensión locales, sumadas a los procesos federales que motivaron su traslado inmediato a la Ciudad de México”, dijo.

Ramírez Bedolla reconoció la estrecha coordinación con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y con el general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional, para ejecutar este operativo.

DESACTIVAN BOMBAS. En tanto, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán localizaron y desactivaron 48 artefactos explosivos improvisados en la zona serrana de Apatzingán.

Los elementos de la Guardia Civil y del Ejército realizaban un operativo en las inmediaciones de la localidad de Cenobio Moreno, lugar donde detectaron los artefactos; de manera inmediata establecieron un perímetro para resguardar la zona.

Al sitio arribaron elementos del Grupo de Respuesta Especializada, quienes neutralizaron los dispositivos, los cuales contaban con modificaciones para usarlos a través de drones que son usados para vigilar y extorsionar a limoneros.

“En toda la Tierra Caliente se mantiene activo el esquema de seguridad y prevención del delito entre las fuerzas estatales y federales para garantizar la tranquilidad de la población. Ante la presencia de cualquier artefacto explosivo, se recomienda extremar precauciones y solicitar el apoyo de las autoridades”, dijo la SSP.

Acorralado ı Foto: Especial

“Es un paso, pero aún no llega la justicia”

› Por Ángel Molina

La captura de César Alejandro “N”, El Bótox, es un avance relevante, pero aún no se logra alcanzar justicia plena por el asesinato del empresario y líder limonero Bernardo Bravo, sostuvo su viuda, Amelí Gissel Navarro Lepe.

“La detención de El Bótox es un paso, importante, sí, pero un paso. La justicia aún no la hemos alcanzado. Seguimos exigiendo justicia plena por el homicidio de mi esposo, Bernardo Bravo Manríquez, líder limonero de Michoacán, asesinado de manera cobarde”, aseguró.

En conferencia, afirmó que, pese a la detención del presunto responsable, las familias de las víctimas mantienen su exigencia de que se esclarezcan por completo los hechos y se sancione a todos los involucrados, tanto autores materiales como intelectuales. Subrayó que la presión social y mediática ha sido clave para evitar que el caso quede en la impunidad.

“Esta detención es resultado de la presión constante de las familias víctimas, de la sociedad y de los medios de comunicación que no han permitido que este caso quede en la impunidad. No vamos a descansar hasta que se castigue a todos los responsables, materiales e intelectuales, y se haga justicia verdadera”, sentenció.

Navarro Lepe reconoció la actuación de las autoridades en esta etapa del proceso, aunque les demandó continuar con las investigaciones “hasta las últimas consecuencias”, pues, dijo, la justicia aún no ha sido alcanzada.

Al finalizar su pronunciamiento, lanzó un llamado para frenar la violencia en Michoacán y combatir al crimen organizado, además de reiterar su exigencia de justicia para su esposo y para todas las víctimas.

Extorsión llega al máximo en Michoacán en 10 años

› Por Claudia Arellano y Ángel Molina

Productores de limón en regiones del occidente y sur del país, particularmente en Michoacán y Colima, relataron que la extorsión se ha convertido en una práctica sistemática que vuelve inviable continuar con la actividad agrícola.

“Cada semana vienen a cobrar. Si no pagas, te queman el huerto o te levantan a un familiar. Yo mejor dejé perder la cosecha, me salía más caro seguir”, señaló un limonero de la región de Apatzingán. Afirmó que en el campo mexicano el miedo sigue sembrando más que la tierra y que esta actividad, “hoy, es jugarse la vida”.

Para él ha sido triste la situación de 10 años a la fecha, ya que después de que heredó una parcela de limón, tuvo que abandonar el patrimonio de su familia para sobrevivir.

El Dato: El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, informó que hay un nuevo grupo delictivo en Apatzingán, autodenominado Cártel de la Virgen, dedicado a la extorsión.

“Nos piden cuota por cada kilo que vendemos y otra por dejarnos trabajar. Ya no es negocio, es riesgo de muerte. Muchos vecinos se fueron a Estados Unidos o a otros estados”, explicó.

El limonero relató a La Razón que la situación se replica entre productores de aguacate, particularmente en Tierra Caliente y la Meseta Purépecha, donde el llamado “oro verde” se ha convertido en objetivo permanente de extorsión.

Su hermano, quien es aguacatero de Uruapan, también ha pensado en abandonar sus tierras; y es que el cobro ilegal se calcula por kilo producido y “esto se ha vuelto insostenible”.

“Nos piden entre uno y dos pesos por kilo. Si produces mucho, pagas más. Si no pagas, no te dejan cortar o te bloquean los caminos, hay redadas, te tienen identificado y eso cobra vidas, no sólo porque te asesinen, sino porque te dejan sin el sustento para tu familia”, explicó.

En su testimonio contó que otro campesino, amigo suyo y productor de Tancítaro, dijo que el control criminal llega hasta la comercialización. “Ellos deciden a quién le vendes y a qué empacadora. Ya no eres dueño de tu cosecha, sólo trabajas para pagar cuotas”.

Además de limoneros y aguacateros, productores de caña, maíz, ganadería y berries en la entidad han denunciado cobros ilegales y amenazas, lo que ha generado desplazamientos internos y cierre de actividades productivas.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2025, si bien el porcentaje de personas que han sido víctimas de cobro de piso o extorsión se ha mantenido estable desde 2011, en el último año se reportó el indicador más alto en una década, cuando 18 por ciento de la población michoacana dijo que ha sido víctima de este crimen, lo que, además, sitúa a la extorsión como la tercera problemática delictiva más percibida en el estado.

A pesar de alcanzar un mínimo histórico en 2016, con 10.6 por ciento, la percepción de este delito ha mostrado un crecimiento constante desde 2019, lo cual podría deberse a la presencia del crimen organizado en la región.

Los indicadores a nivel nacional dejan ver que las zonas rurales están más expuestas a las extorsiones que las zonas urbanas.

La extorsión se estimó en cinco mil 809 casos por cada 100 mil habitantes en áreas rurales, casi el doble de la registrada en zonas urbanas, donde la tasa fue de tres mil 67 por cada 100 mil.

Las cifras reflejan la vulnerabilidad del campo frente a los grupos criminales y explican por qué autoridades federales han puesto en la mira a estructuras dedicadas al cobro de cuotas ilegales a agricultores, una práctica que en regiones productoras ha derivado en encarecimiento de alimentos, abandono de tierras y desplazamiento de comunidades.

A finales de 2025, el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) alertó que 20 por ciento de las tierras de cultivo en México han dejado de sembrarse y están siendo abandonadas, principalmente por el aumento de la inseguridad y extorsiones, entre otros problemas.

Especialistas en seguridad advirtieron que la extorsión al sector agropecuario no sólo afecta a los productores, sino que pone en riesgo la cadena de suministro de alimentos y presiona al alza los precios para los consumidores.

Alejandro Hope, especialista en temas de seguridad y crimen organizado, señaló que el abandono de tierras es un indicador temprano de colapso institucional en zonas rurales.

“Cuando el productor decide no sembrar, está enviando una señal clara: el Estado dejó de garantizar condiciones mínimas de seguridad. Es un fenómeno que ya vimos en otras economías capturadas por grupos criminales”, apunta.

Ante la alerta del CNA y las denuncias de productores, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) reconoció que la inseguridad es uno de los principales retos del sector agroalimentario y aseguró que mantiene coordinación con autoridades para atender zonas de alta incidencia delictiva.

INCIDENCIA DELICTIVA ı Foto: Especial

Sector agrario exalta golpe al crimen

› Por Ángel Molina

EL CONSEJO NACIONAL Agropecuario (CNA) reconoció a las autoridades federales al calificar la captura de César Alejandro Sepúlveda Arellano, El Bótox como un avance en la lucha de delitos como la extorsión en el campo mexicano.

Mediante un comunicado de prensa, el organismo reconoció las acciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) bajo el mando de Omar García Harfuch, calificando la detención del presunto líder de la organización criminal Los Blancos de Troya en Michoacán como un paso significativo en el combate de actividades delictivas como el cobro de piso, las cuales, señalaron, han afectado a productores, transportistas y comercializadores del sector agroalimentario en el país.

“Operativos de este tipo muestran resultados concretos y envían una señal clara de que es posible avanzar en la recuperación de la seguridad y el estado de derecho en las regiones productivas del país, por lo que resulta fundamental replicarlos de forma coordinada en otras entidades donde estas prácticas persisten”, refirió.

El Tip: El Bótox, presunto líder del grupo criminal de Los Blancos de Troya, contaba con un historial delictivo que azotó al sector agroalimentario de la región de Tierra Caliente.

El CNA señaló que prácticas delictivas de este tipo no solo ponen en riesgo la seguridad en las áreas productivas del país, sino que también pueden alterar los precios finales de los alimentos, distorsionar los mercados y dificultar el abasto oportuno para la población.

“La inseguridad en el campo y en las cadenas de suministro no sólo pone en riesgo a quienes producen los alimentos, sino que también impacta los precios finales de los productos, distorsiona los mercados y amenaza el abasto oportuno de alimentos para toda la población mexicana”, aseguró.

3 personas más se detuvieron el miércoles

El organismo añadió que operativos coordinados como este muestran resultados concretos y pueden sentar las bases para recuperar la seguridad y el Estado de derecho. Por ello, expresó la importancia de replicar esfuerzos similares en otras regiones donde persisten delitos que afectan al sector agroalimentario.

Finalmente, el Consejo Nacional Agropecuario reiteró su disposición a trabajar de manera conjunta con autoridades federales, estatales y municipales en el diseño e implementación de estrategias integrales que refuercen la seguridad y favorezcan el desarrollo del campo mexicano.