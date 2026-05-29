Autopista México-Puebla HOY: cierres, bloqueos e incidentes este 29 de mayo

La autopista México-Puebla podría presentar alta movilidad este viernes 29 de mayo, debido al inicio del fin de semana y al incremento de viajes desde la Ciudad de México hacia Puebla y otros destinos del centro del país. Aunque hasta el momento no se reportan cierres totales ni bloqueos confirmados, autoridades advierten sobre tramos con tránsito lento, posibles retrasos y carga vehicular intensa en distintos puntos de la vialidad.

De acuerdo con reportes de autoridades viales, la autopista México-Puebla opera con circulación abierta en ambos sentidos este 29 de mayo, con condiciones estables durante las primeras horas del día. Sin embargo, conforme avance la jornada se prevé un aumento considerable en el flujo vehicular, principalmente en casetas y accesos hacia la capital del país.

Autoridades como CAPUFE y la Guardia Nacional Carreteras mantienen monitoreo permanente para atender incidentes y agilizar la circulación en caso de accidentes o afectaciones temporales.

Aunque no existen bloqueos previstos hasta ahora, las autoridades señalaron que las condiciones pueden cambiar rápidamente debido a percances menores, saturación vehicular o lluvias aisladas en algunos tramos de la autopista.

Zonas con tránsito lento

Los puntos donde se prevé mayor congestión este viernes incluyen:

La caseta de San Marcos , con alto flujo de salida desde la CDMX.

Tramos de Chalco, Ixtapaluca y Valle de Chalco , con circulación densa durante gran parte del día.

El acceso por Calzada Ignacio Zaragoza , donde suelen generarse importantes cuellos de botella.

La zona de Río Frío, con reducciones frecuentes de velocidad.

En estos sectores, los automovilistas podrían encontrar avance lento o circulación intermitente, especialmente durante la tarde y noche.

Posibles afectaciones durante el día

Además de la carga vehicular habitual de viernes, autoridades no descartan afectaciones temporales derivadas de:

Choques menores o percances viales.

Vehículos descompuestos en acotamientos o carriles laterales.

Incremento en tiempos de espera en casetas.

Lluvias aisladas que reduzcan la visibilidad y obliguen a disminuir la velocidad.

Maniobras de mantenimiento o auxilio vial.

Por ello, las autoridades recomendaron a los conductores mantenerse atentos a los reportes viales en tiempo real antes de iniciar cualquier trayecto.

Recomendaciones para automovilistas

Ante el incremento en la movilidad por el inicio del fin de semana, autoridades recomiendan:

Consultar reportes de tráfico y clima antes de salir.

Salir con tiempo suficiente para evitar retrasos.

Respetar límites de velocidad y señalamientos carreteros.

Mantener distancia entre vehículos y evitar distracciones.

Considerar rutas alternas en caso de congestionamiento severo.

La autopista México-Puebla se mantiene este 29 de mayo como una de las vialidades con mayor movilidad del centro del país, por lo que las condiciones de circulación pueden cambiar rápidamente durante el día. Autoridades reiteran el llamado a conducir con precaución y mantenerse informados para evitar contratiempos en el trayecto.

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MSL