Luis de Llano anuncia medidas legales por estreno de Timbiriche la serie; rechaza uso de su imagen

A unas horas de que se estrene la producción Timbiriche: La serie, Luis de Llano Macedo difundió un comunicado en el que fijó su postura oficial sobre la producción realizada por terceros y anunció acciones legales para oponerse al uso de su imagen dentro del proyecto audiovisual.

Luis de Llano anuncia medidas legales ante estreno de Timbiriche la serie; rechaza uso de su imagen

A través de sus redes sociales, el productor Luis de Llano informó en un comunicado que su equipo jurídico ya presentó ante las autoridades los escritos relacionados con el caso se Sasha Sokol, sobre el cumplimiento de los resolutivos derivados de la sentencia modificada por la Séptima Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de CDMX.

En el texto, la representación legal de De Llano señaló que las promociones de cumplimiento formal se entregaron “con absoluta responsabilidad y estricto apego a la orden constitucional”, dentro de los plazos establecidos.

El Productor Luis de Llano y la cantante Sasha Sokol en fotos de archivo. Fotos›Cuartoscuro

Además, el comunicado establece que esta será la única declaración pública que emitirán sobre el estado del proceso judicial y los hechos abordados durante el juicio.

“Esta inserción constituye la única y definitiva declaración oficial que se emitirá por parte del suscrito y de su representación jurídica respecto al estado del expediente y a los relatos del pasado ventilados en el juicio”, indica el comunicado de Luis de Llano.

Comunicado de Luis de Llano sobre el estreno de la serie Timbiriche ı Foto: Captura de pantalla

Luis de Llano rechaza uso de su imagen en la serie Timbiriche

La representación legal de Luis de Llano también informó que notificó a la empresa responsable, a la plataforma de distribución y a la productora su oposición al uso de su imagen y otros derechos personales con fines lucrativos en la serie Timbiriche.

“Se hace constar que se ha procedido por las vías notariales y judiciales correspondientes a notificar a la empresa, plataforma y productora, la oposición formal al uso lucrativo e inconsentido de la imagen y derechos del suscrito”, se señala en el comunicado.

Además, el productor se deslindó de cualquier contenido o narrativa que dichas compañías presenten en la serie.

Tus papás conocieron a estos chavos prendidos de los 80s, pero hay cosas que pocos saben de sus inicios 👀 #Timbiriche, ESTRENO 9 de octubre, disponible por #ViX.#MuyViX pic.twitter.com/1yHGWY6O03 — ViX (@VIX) October 5, 2026

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