Miss Trouble, la reina de los problemas: ¿De qué trata el libro que publicó Miss México?

María Vargas, la actual Miss México y representante del país en Miss Universe 2026, tiene un contundente mensaje sobre la importancia de poner límites y las consecuencias con el entorno que esto genera.

Por este motivo, en el año 2024, la modelo lanzó un libro en el que explora sus experiencias personales, los prejuicios al poner límites, salud mental y un accidente que marcó su vida. Ahora te contamos más sobre el mismo.

¿De qué trata Miss Trouble, la reina de los problemas?

Miss Trouble: La reina de los problemas es una obra autobiográfica en la que la modelo, empresaria y representante de México en Miss Universo 2026, María Vargas, relata las experiencias personales que marcaron su carácter y su historia de vida.

El título nace de la etiqueta que recibió por parte de su entorno cuando decidió dejar de complacer a los demás. De este modo, ella se apropia del apodo y celebra el saber poner un alto a lo que no le gusta.

Vargas aborda momentos decisivos, entre ellos un accidente que representó un antes y un después en su camino, así como los prejuicios, la incomprensión y los comentarios desvalorizantes que enfrentó tanto en su vida cotidiana como en el ámbito público y digital.

El libro utiliza estos episodios como punto de partida para reflexionar sobre la resiliencia, la salud emocional y la importancia de no permitir que los juicios externos ni el pasado definan la identidad propia.

“Esta es la historia de cómo creé mi propia banda, mi propia corona, y me convertí en soberana de mi historia”, reflexionó Vargas a través de una publicación en sus redes sociales sobre el lanzamienrto del libro.

El mensaje central de la publicación es una invitación al empoderamiento personal y a la autenticidad, sosteniendo que cada individuo tiene la capacidad de sanar y transformar su entorno a partir de su propia voluntad.

Con un tono directo y honesto, Vargas busca transmitir que no existen límites para quienes se atreven a ser fieles a sí mismos, consolidando un proyecto literario del cual ya prepara una segunda parte enfocada en la superación y la aceptación personal.

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