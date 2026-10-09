¿Sasha Sokol y Benny Ibarra fueron novios? En qué año y cuánto duraron

Sasha Sokol y Benny Ibarra fueron una de las parejas más destacadas de Timbiriche. La relación entre los integrantes de Timbiriche fue un tema recurrente en la prensa de espectáculos durante la década de los ochenta.

La convivencia diaria y las largas giras crearon dinámicas muy cercanas entre sus miembros, cuyas historias personales continuaron generando interés a lo largo de sus trayectorias musicales.

El noviazgo de Sasha Sokol y Benny Ibarra

Sasha Sokol y Benny Ibarra fueron novios durante su etapa en la agrupación juvenil Timbiriche.Su historia comenzó al poco tiempo de conocerse y formarse la banda, iniciando formalmente su noviazgo hacia 1982, cuando ambos eran apenas unos adolescentes.

Su relación sentimental duró casi cuatro años, abarcando gran parte del periodo en el que compartieron escenario, giras y proyectos dentro del grupo durante la década de los ochenta.

El propio Benny ha recordado esa etapa como su primer gran amor de la adolescencia. Ambos vivieron juntos muchas de sus primeras experiencias juveniles en medio del intenso ritmo de trabajo que exigía el éxito masivo de Timbiriche.

La relación llegó a su fin de manera natural hacia 1986, coincidiendo con la época en la que Sasha tomó la decisión de salir del grupo y emprender otros proyectos. A pesar de la ruptura, la separación se dio en términos cordiales y mantuvieron el cariño intacto.

Con el paso de los años, su vínculo se transformó en una profunda amistad y complicidad profesional. Esto les permitió volver a colaborar exitosamente en el ámbito musical décadas después, destacando proyectos como el trío Sash, Benny y Erik.

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