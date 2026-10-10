Brugada pide no dejarse engañar por ‘predialazo’

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, rechazó que su administración aumente el impuesto predial y llamó a la población a no dejarse engañar ante versiones que circulan sobre posibles cambios en el cobro de este gravamen.

“Seré breve: La Ciudad de México no va a aumentar el impuesto predial. Que quede muy claro, no se dejen engañar”, publicó la mandataria en su cuenta de X.

El pronunciamiento ocurre luego de que legisladores de oposición advirtieran sobre posibles efectos fiscales del Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México (POZMVM).

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El tip: El dictamen de la ley catastral fue aprobado en lo general con 299 votos a favor y 92 en contra de oposición.

Entre los señalamientos de Acción Nacional se encuentran eventuales cambios en la valoración de los inmuebles, un supuesto impuesto por “desperdicio urbano” para predios subutilizados y mecanismos que, según su interpretación del documento, podrían derivar en la venta forzosa de terrenos.

Morena en la CDMX ha rechazado esas acusaciones y sostiene que el programa no crea impuestos, no autoriza expropiaciones ni faculta al gobierno para fijar el precio de venta de las viviendas.

La discusión también se desarrolla en el ámbito federal, después de que la Cámara de Diputados aprobó una ley para fortalecer y armonizar los catastros y registros públicos de la propiedad, cuyo objetivo es mejorar la coordinación y el intercambio de información entre autoridades.

No obstante, la actualización catastral y un eventual aumento del predial son asuntos distintos: el efecto sobre el impuesto depende de las disposiciones fiscales y las decisiones que correspondan a las autoridades competentes.

Con su mensaje, Brugada Molina fijó la postura de su administración frente a las versiones sobre un posible incremento. La controversia continuará en torno al alcance del programa metropolitano y a la interpretación de sus disposiciones por parte de autoridades, legisladores y habitantes de la zona.