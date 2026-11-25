Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este miercoles 25 de noviembre.
Por su parte el Metro informó al respecto de las líneas en las que se presentan afectaciones o alta afluencia, por lo que los usuarios pueden planear su viaje con mayor anticipación.
¿Qué líneas presentan retrasos?
Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportan diversas afectaciones, como retrasos, aglomeraciones y trenes que tardan cierto tiempo en salir. Estos son algunos de los reportes que comparten:
Además del 25N: Estas son las marchas y bloqueos en CDMX HOY 25 de noviembre
Línea 2
La línea 2 que corre desde Tasqueña a Cuatro Caminos reporta un retraso en el servicio y gran flujo de gente en la línea. Los usuarios reportan a través de redes sociales un lento avance:
- “Llegué bien tarde a mi trabajo porque desde que abrieron en la línea 2 tuvimos que esperar más de 20 minutos”
- “La línea 2 se va parando mucho en cada estación no mientan”
- “Línea 2 se va deteniendo mucho, no está lloviendo no hay nada y siempre hacen lo mismo”
Línea B
La línea B del Metro de la Ciudad de México que corre desde Ciudad Azteca a Buenavista presenta un retraso en el servicio. Los usuarios reportan lo siguiente:
- “15 minutos en Plaza Aragón y no pasan vagones”
- “¡Agilicen la marcha de la línea b dirección Buenavista!"
- “Ahora por qué viene más lento el metro línea B”
Otras líneas con retraso
De acuerdo con el Metro de la CDMX, algunas líneas presentan alguna afectación ya sea retraso de servicio o bien alta afluencia en algunas de sus estaciones. De acuerdo con reportes de usuarios algunas líneas con servicio lento son:
- Línea A
- Línea 9
- Línea 2
- Línea 1
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LMCT