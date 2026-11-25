Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este miercoles 25 de noviembre.

Por su parte el Metro informó al respecto de las líneas en las que se presentan afectaciones o alta afluencia, por lo que los usuarios pueden planear su viaje con mayor anticipación.

#MetroAlMomento: Las Líneas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 y 12 presentan afluencia controlada y buen avance de trenes desde las terminales.



Se registra alta afluencia en las Líneas 8, A y B, lo que puede generar mayores tiempos de espera en andenes. Para atender la demanda, se envían… pic.twitter.com/Q1jRlQUhov — MetroCDMX (@MetroCDMX) November 25, 2026

¿Qué líneas presentan retrasos?

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportan diversas afectaciones, como retrasos, aglomeraciones y trenes que tardan cierto tiempo en salir. Estos son algunos de los reportes que comparten:

Línea 2

La línea 2 que corre desde Tasqueña a Cuatro Caminos reporta un retraso en el servicio y gran flujo de gente en la línea. Los usuarios reportan a través de redes sociales un lento avance:

“Llegué bien tarde a mi trabajo porque desde que abrieron en la línea 2 tuvimos que esperar más de 20 minutos”

“La línea 2 se va parando mucho en cada estación no mientan”

“Línea 2 se va deteniendo mucho, no está lloviendo no hay nada y siempre hacen lo mismo”

Línea B

La línea B del Metro de la Ciudad de México que corre desde Ciudad Azteca a Buenavista presenta un retraso en el servicio. Los usuarios reportan lo siguiente:

“15 minutos en Plaza Aragón y no pasan vagones”

“¡Agilicen la marcha de la línea b dirección Buenavista!"

“Ahora por qué viene más lento el metro línea B”

#MetroAlMomento: Continúa la afluencia moderada con circulación constante de trenes desde las terminales en las Líneas 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 y A. Las condiciones de operación pueden cambiar por eventualidades en el servicio.



Las Líneas 3 y B presentan alta afluencia, lo… pic.twitter.com/RyIAITRzCs — MetroCDMX (@MetroCDMX) November 25, 2026

Otras líneas con retraso

De acuerdo con el Metro de la CDMX, algunas líneas presentan alguna afectación ya sea retraso de servicio o bien alta afluencia en algunas de sus estaciones. De acuerdo con reportes de usuarios algunas líneas con servicio lento son:

Línea A

Línea 9

Línea 2

Línea 1

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LMCT