Colectivas de mujeres marchan este 25 de noviembre en varios estados del país, principalmente en la capital, por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. No es la única marcha, pues otra serie de bloqueos y concentraciones se prevén este miércoles en la Ciudad de México.
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), para este miércoles se prevén cuatro marchas y 11 concentraciones. La mayoría de las protestas para este día en la capital son relativas a la causa que se conmemora este 25 de noviembre.
Además, hay manifestaciones por otras causas este día en la capital, entre ellas de trabajadores gaseros, sindicalizados, por la causa palestina, entre otras.
Metro CDMX HOY 25 de noviembre: Estas son las líneas con marcha lenta
Marchas y bloqueos en CDMX HOY: ¿Cuáles son las manifestaciones de este día?
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), para este miércoles 25 de noviembre se prevén cuatro marchas y 11 concentraciones.
Marchas
- VANGUARDIA MEXICANA DE TRABAJADORES Y EXTRABAJADORES DE SEGURIDAD CIUDADANA “MONTERRUBIO”: Marcharán desde Jardín Pushkin (Av. Cuauhtémoc 104, Col. Roma Norte, Alc. Cuauhtémoc) a las 10:00 con destino al Hospital Obregón (Av. Álvaro Obregón 123, Col. Roma Norte, Alc. Cuauhtémoc) para exigir mejoras médicas y licitaciones claras por su reubicación. (Nota: Aforo estimado de 250 personas; con apoyo de PBI y Policía Auxiliar)
- OBSERVATORIO DE DEUDORES ALIMENTARIOS: Realizarán concentración a las 11:00, tendedero de denuncias a las 11:30 y marcharán a las 13:00 desde la Glorieta “La Joven de Amajac” (Paseo de la Reforma y Morelos, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc) hacia el Zócalo Capitalino (Plaza de la Constitución, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc) por el 25N, visibilizando violencia económica y vicaria. (Nota: Aforo estimado de 300 personas)
- RED DE MUJERES POR EL BIENESTAR PILARES: Marcharán desde el Monumento a la Revolución (Plaza de la República, Col. Tabacalera, Alc. Cuauhtémoc) a las 14:30 con destino inicial a la Glorieta “La Joven de Amajac” y destino final al Hemiciclo a Juárez (Av. Juárez 50, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc) por el 25N. (Nota: Aforo estimado de 200 personas)
- COLECTIVA “COORDINACIÓN 8M”: Marcharán desde la Glorieta “La Joven de Amajac” (Paseo de la Reforma y Morelos, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc) a las 15:30 hacia el Zócalo Capitalino (Plaza de la Constitución, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc) por el 25N, exigiendo alto a los feminicidios, justicia y derechos de las mujeres. (Nota: Aforo estimado de 1,000 personas y amplio respaldo de colectivas, sindicatos y organizaciones)
Concentraciones
- PLATAFORMAS UNIDAS DEL PONIENTE: Se concentrarán en Costco Santa Fe (Av. Tamaulipas 1300, Col. Lomas de Santa Fe, Alc. Cuajimalpa) a las 07:00 contra la propuesta de placas mercantiles y licencias de carga para repartidores en moto. (Nota: Aforo estimado de 80 personas)
- SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO: Se reunirán en el Monumento a la Revolución (Plaza de la República, Col. Tabacalera, Alc. Cuauhtémoc) a las 09:00 para el cierre de campaña de la planilla azul. (Nota: Aforo alto estimado de 5,000 personas)
- PODER CIUDADANO: Acudirán a las 10:00 a la Sala Superior del TEPJF (Av. Carlota Armero 5000, Col. CTM Culhuacán, Alc. Coyoacán) y a las 12:00 a la Cámara de Diputados (Congreso de la Unión 66, Col. El Parque, Alc. Venustiano Carranza) para exigir el inicio del proceso de sustitución de la Presidencia del INE. (Nota: Aforo estimado de 100 personas)
- COLECTIVA DE MUJERES INDÍGENAS: Se concentrarán en el Palacio de Bellas Artes (Av. Juárez, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc) a las 10:00 para exigir justicia y protección para una escritora indígena víctima de agresión sexual en Guerrero. (Nota: Aforo estimado de 40 personas)
- GREMIO GASERO NACIONAL A.C.: Manifestación pacífica a las 11:00 en las casetas de las autopistas México-Querétaro, México-Pachuca, México-Cuernavaca y México-Puebla (accesos a CDMX en Alc. Gustavo A. Madero, Tlalpan e Iztapalapa) para exigir freno a extorsiones, márgenes operativos y agilidad en trámites. (Nota: Aforo estimado de 250 personas en accesos carreteros)
- COLECTIVO “ROJO AMANECER”: Se concentrarán en la Prepa 1 “Gabino Barreda” (Av. de la Noria y Prolongación Ignacio Aldama, Col. Potrero de San Bernardino, Alc. Xochimilco) a las 11:00 para sumarse a los contingentes de “Los Bigotes” rumbo a la marcha del 25N de La Joven de Amajac al Zócalo. (Nota: Aforo estimado de 80 personas; se unen a otra movilización)
- PAN Y ROSAS: Se reunirán en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM (Circuito Escolar, Ciudad Universitaria, Alc. Coyoacán) a las 11:00 para ir hacia el Metro Universidad y sumarse a la marcha del 25N de La Joven de Amajac al Zócalo. (Nota: Aforo estimado de 200 personas; se unen a otra movilización)
- SECCIÓN VII DEL ESTADO DE CHIAPAS DEL SNTE-CNTE: Se concentrarán en Palacio Nacional (Plaza de la Constitución, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc) a las 11:00 por mesa tripartita para atender su pliego petitorio laboral y salarial. (Nota: Aforo estimado de 150 personas; no se descarta arribo de autobuses)
- COLECTIVA “LAS CON O SIN CAPUCHAS”: Se reunirán en la Escultura “Los Bigotes” (Circuito Escolar e Investigación Científica, Ciudad Universitaria, Alc. Coyoacán) a las 12:00 para desplazarse al Metro Universidad y sumarse a la marcha del 25N de La Joven de Amajac al Zócalo. (Nota: Aforo estimado de 200 personas; se unen a otra movilización)
- ASAMBLEA INTERUNIVERSITARIA Y POPULAR POR PALESTINA: Se concentrarán en el Metro Insurgentes Línea 1 (Av. Insurgentes Sur y Av. Chapultepec, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc) a las 12:00 para exigir la extradición de Tomás Zerón y la ruptura de relaciones con Israel. (Nota: Aforo estimado de 120 personas)
- COORDINADORA NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN: Acudirán a la Secretaría de Gobernación (Abraham González 48, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc) a las 15:30 para exigir la reinstalación de mesas temáticas, atención a cesados y reparación de daños. (Nota: Aforo estimado de 80 personas)
Citas Agendadas
- FAMILIARES Y AMIGOS DE MENOR DESAPARECIDA: Acudirán al Centro de Atención Integral para la Búsqueda de Personas (Av. Niños Héroes 102, Col. Doctores, Alc. Cuauhtémoc) a las 10:00 para solicitar la localización de una menor de 12 años desaparecida el 24 de noviembre. (Nota: Aforo estimado de 30 personas)
- VECINOS DEL PREDIO ISABEL LA CATÓLICA No. 381, COLONIA OBRERA: Asistirán a la Subsecretaría de Concertación Política, Prevención y Buen Gobierno (Av. Diagonal 20 de Noviembre 294, Col. Obrera, Alc. Cuauhtémoc) a las 12:00 para buscar acuerdos sobre un adeudo con la CFE y evitar cortes de luz. (Nota: Aforo estimado de 30 personas)
- MOVIMIENTO FUERZA 70: Acudirán durante el día al Edificio de Gobierno (Plaza de la Constitución 2, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc) para exigir a la Policía Auxiliar y su Caja de Previsión el pago íntegro de pensiones y prestaciones. (Nota: Aforo estimado de 25 personas)
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