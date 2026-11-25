El titular de la Secretaría de Gobierno, César Cravioto Romero, confirmó que habrá mayor presencia de comerciantes en la Alameda Central, en el marco de las fiestas decembrinas.

El funcionario reconoció que debido a estas fechas es normal que haya un alza de los comerciantes debido a las romerías, sin embargo, no precisó cuántas personas tendrán el permiso, pues éstos serán otorgados por la Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública.

“Bueno, siempre en diciembre se dan las romerías y se permiten un poco más de comerciantes que de costumbre. Eso ya lo está viendo la Subsecretaría de Reordenamiento (en vía pública) y es natural o normal que cada diciembre se den algunos permisos más aquí en el Centro Histórico, incluyendo la Alameda”, dijo.

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Actualmente, la Alameda Central cuenta con 85 vendedores que, en general, descansan los días martes y miércoles, pero tal cifra aumentará de diciembre hasta el Día de Reyes (6 de enero).