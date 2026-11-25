La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, anunció el programa integral de transformación para el sistema penitenciario de la capital, el cual lleva por nombre Alas de Colibrí, que consiste en rehabilitar instalaciones penitenciarias, ampliar servicios en éstas, garantizar derechos de las personas privadas de la libertad e impulsar la reinserción social.

En conferencia, la mandataria local destacó que el objetivo de este plan, que ya se ha trabajado, es dignificar las condiciones del sistema penitenciario para que la prisión no se convierta en una “escuela de violencia, en una fábrica de exclusión o en una condena perpetua a la marginación”, sino en espacio de reformación.

El Dato: La SSC detalla en su Segundo Informe que en los esquemas de actividades productivas en los Centros Penitenciarios participan 14 mil 600 personas privadas de la libertad.

“Es un nuevo modelo humanista para el sistema penitenciario y un nuevo modelo para la reinserción social. Se trata de rehabilitar instalaciones, ampliar servicios y garantizar dignidad y derechos. Estamos intentando cambiar la manera de entender nuestra justicia, el castigo, la libertad y la reinserción”, expuso.

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Clara Brugada (centro) y parte de su gabinete, ayer ı Foto: Luis Olivera|La Razón

Brugada Molina explicó que este proyecto contemplará la creación de una oficina de Reinserción Social que dependerá de la Jefatura de Gobierno, que se suma a la inversión inicial de 200 millones de pesos que contempla, prioritariamente, remodelaciones al Santa Martha Acatitla.

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De esta cantidad inicial, las prioridades de gasto para centros penitenciarios se han concentrado en impermeabilización, pintura, redes eléctricas, drenaje, instalaciones sanitarias, candados eléctricos, cisternas y muebles sanitarios, puntualizó el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho.

Además, el Gobierno de la Ciudad de México ya tiene contemplada una inyección de 400 millones adicionales para remodelar el resto de los 12 centros penitenciarios, los cuales operarían con todas las mejoras en 2028.

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Suman a la IP. Sobre esta remodelación penitenciaria y la integración laboral que se planea llevar a cabo, el titular de la SSC confirmó, tras una pregunta de La Razón, que ya hay 20 convenios activos con diversas firmas para la reinserción social de personas que salen de prisión.

Algunas de las firmas se dedican a la industria textil, pero también hay convenios con las industrias de plásticos, alimentos, inflables, entre otras.

La titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Manola Zabalza Aldama, dijo que su dependencia ya trabaja con micro, medianas y grandes empresas para establecer convenios que permitan a personas que cumplan una condena, incorporarse a la fuerza de trabajo de éstas.