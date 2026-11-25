A sus 13 años Yaaitana fue golpeada, amarrada y expulsada de su casa por su mamá y hermanos. Denise recordó que muchas mujeres trans enfrentan una situación similar desde los 11 o 12 años, cuando sus familias las echan y deben buscar cómo sobrevivir.

En el marco del Día Local de la Memoria Transgénero, que se conmemoró este 24 de noviembre en la Ciudad de México, las dos mujeres relataron a La Razón las dificultades que han enfrentado para estudiar, trabajar y acceder a servicios de salud. Sus testimonios muestran cómo el rechazo familiar puede convertirse en exclusión educativa y laboral y limitar las posibilidades de construir una vida independiente.

“Te corrían de tu casa desde los 11, 12 años y tenías que ver cómo sobrevivías. Por esta expresión de género no nos dan trabajo. Aun con título tenemos que andar limpiando casas, barriendo, porque es lo único que nos orillan a hacer, o te conviertes en estilista o en trabajadora sexual”, afirmó Denise.

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El Dato: La ciudad de México se convirtió en 2024 como la entidad del país con más asesinatos de personas de la comunidad LGBTTTIQ+, según la organización Letra eSe.

Ella profundizó que la expulsión del hogar es apenas el comienzo de una cadena de obstáculos que continúa cuando intentan incorporarse al mercado laboral de hace 20 años y el actual.

Aunque reconoció que ahora existe mayor información y más espacios de atención para acompañar los procesos de transición, sostuvo que la discriminación persiste incluso entre quienes cuentan con preparación profesional.

El rechazo, agregó Denise, también se reproduce en las instituciones de salud, donde algunas mujeres trans evitan acudir, porque reciben un trato irrespetuoso y no se reconoce su identidad de género, por ello consideró necesario avanzar en una ley integral trans que garantice sus derechos y una atención adecuada.

2 Años cumple la conmemoración de este día

De acuerdo con la Encuesta T, realizada en 2020 por el Centro de Apoyo a las Identidades Trans, entre 219 mujeres trans residentes o trabajadoras de la Ciudad de México, 36.1 por ciento reportó tener un empleo formal con prestaciones; 21.9 por ciento trabajaba en la informalidad, 21 por ciento se autoempleaba, 10.5 por ciento se dedicaba al trabajo sexual y 20.1 por ciento estaba desempleada.

El mismo ejercicio documentó que 82.6 por ciento de las participantes consideraba que existía discriminación contra la población trans en la Ciudad de México y 72.1 por ciento afirmó haber sufrido violencia.

De quienes reportaron alguna agresión, únicamente 12.6 por ciento dijo haberla denunciado, mientras que 87.4 por ciento no lo hizo.

La historia de Yaaitana refleja cómo la exclusión social puede comenzar dentro de la propia familia: “Me pegaron, me amarraron y me bañaron en sangre”. Desde entonces, detalló, tuvo que enfrentar el rechazo familiar y abrirse camino por su cuenta.

“Siempre me sentí sola en el mundo, pensaba que yo era la única que era trans y luego no, conocí a más como yo”, dijo.

La mujer ejerció el trabajo sexual desde los 13 años y a la soledad se le sumaron violencias por parte de sus clientes. Después de un desamor comenzó a consumir crack, una adicción que le tomó 11 años superar. El deterioro físico fue severo: llegó a pesar 35 kilogramos y, tras un accidente, tuvo secuelas en la cadera.

Actualmente, Yaaitana participa en un grupo de Alcohólicos Anónimos, donde ha encontrado acompañamiento y respeto a su identidad. Aún ejerce el trabajo sexual, una actividad que dijo que le gusta, pero también se dedica a la barbería, la estética y el estilismo. Los domingos instala un puesto en un tianguis para cortar cabello y, además, trabaja en una cocina.

En este último empleo también tuvo que enfrentar la discriminación. Al principio la trataban en masculino, pero aseguró que con el tiempo consiguió ganarse un lugar entre sus compañeras. Aun así, considera que acceder a un empleo formal sigue siendo complicado para las mujeres trans.

“En los ‘empleos normales’, la gente es muy discriminante con las mujeres trans”, señaló. Por ello, pidió que la Ciudad de México abra más oportunidades laborales para esta población.

La historia de Marisol Cuevas Fuentes, de 72 años, muestra lo que puede cambiar cuando una mujer trans cuenta con el respaldo de su familia. Su transición comenzó a los 16 años y sus padres la acompañaron durante el cambio de documentos y la apoyaron hasta que concluyó sus estudios.

“Soy una persona afortunada, porque siempre conté con el apoyo de mi familia. Me ayudaron a todo”, relató.

Marisol mencionó que estudió Contaduría y pudo ejercer su profesión, por lo cual nunca tuvo que recurrir al trabajo sexual para subsistir; sin embargo, reconoce que su experiencia no es la de todas sus compañeras.

La mujer explicó que ha visto a mujeres trans de 40 y 50 años enfrentar dificultades económicas y de salud, por lo que considera necesario crear centros de atención para quienes viven con adicciones u otras situaciones de vulnerabilidad.

La importancia de contar con ingresos propios y decidir sobre la propia vida también fueron planteadas por la secretaria ejecutiva de la Unidad de Atención a la Diversidad Sexual, Hilda Téllez Lino, durante el foro “Mujeres Emprendedoras: Retos, Desafíos y Experiencias, Rompiendo Techos de Cristal”, organizado por el Congreso de la Ciudad de México.

“Ganar nuestro dinero representa eso, una economía para poder decir no, para irnos de un lugar donde corremos riesgo”, expresó la funcionaria.

LES CIERRAN ESPACIOS ı Foto: Especial