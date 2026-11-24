Trabajadores del sector salud realizaron este martes un bloqueo por espacio de dos horas sobre Periférico Sur, en la alcaldía Magdalena Contreras, para denunciar la falta de personal y exigir mejores condiciones laborales, así como la liberación de plazas en el área de salud mental.

La protesta se llevó a cabo a la altura de la calle Bolívar de la Luz, en la colonia San Jerónimo Lídice, donde los manifestantes ocuparon los carriles centrales y laterales de la vialidad, en ambos sentidos, lo que provocó afectaciones a la circulación vehicular.

Los inconformes señalaron que existe una falta de trabajadores en los servicios de salud mental, por lo que demandaron a las autoridades liberar plazas que permitan atender las necesidades de personal en esta área.

Ante las afectaciones viales durante el tiempo que duró la protesta, los manifestantes anunciaron que realizarían bloqueos intermitentes con la intención de liberar uno de los cuerpos de la vialidad y reducir las complicaciones para los automovilistas.

No obstante, recibieron atención de las autoridades y esto ha permitido que fluya la circulación de manera normal, salvo en la lateral rumbo al sur.

Policías de tránsito de la SSC cerraron la circulación en los laterales rumbo al sur, a fin de prevenir que los automóviles llegaran al punto de la manifestación.

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