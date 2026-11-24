La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvo a Fabio Esteban “C”, de 64 años de edad, de nacionalidad colombiana, y quien está relacionado con el grupo delictivo “Los Tanzanios”, acusado de delitos como cobro de piso, extorsión, homicidios, delitos contra la salud y tráfico de armas.

Tras la implementación de estrategias de vigilancias fijas y móviles, efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana realizaban sus trabajos de vigilancia en la colonia San Pedro de los Pinos, cuando observaron a un hombre que manipulaba bolsitas como las que son utilizadas para la distribución de droga.

Con la finalidad de descartar algún hecho delictivo, los uniformados de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se acercaron al sujeto, quien dijo ser ciudadano colombiano y le indicaron que, en apego al protocolo de actuación policial, le realizarían una revisión preventiva.

Como resultado de esta acción policial, le hallaron un arma de fuego color negro con siete cartuchos útiles, dos envoltorios con aparente cocaína en presentación de piedra y cuatro bolsitas con cierre hermético con una sustancia sólida con las características de la cocaína en polvo, un teléfono celular, además de dinero en efectivo y un vehículo.

Por lo anterior, los policías detuvieron al hombre de 64 años de edad, le leyeron sus derechos constitucionales y junto con lo asegurado, lo presentaron ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien se encargará de definir su situación legal y realizará las investigaciones pertinentes.

Cabe señalar que, de acuerdo con un cruce de información se supo que el detenido posiblemente forma parte de un grupo delictivo, cuyos integrantes fueron detenidos el pasado 30 de octubre del presente año, el cual se dedica al cobro de piso, extorsión, homicidios, delitos contra la salud y tráfico de armas, en los perímetros de las alcaldías Iztapalapa e Iztacalco.

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