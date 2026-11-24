Una marcha del colectivo Generación Z en la Ciudad de México, en 2025.

Este martes 24 de noviembre, la circulación en la Ciudad de México se verá afectada por diversas movilizaciones sociales. Una serie de marchas, bloqueos y concentraciones se han convocado en las principales calles de la capital del país, por lo que las autoridades recomiendan a los automovilistas anticipar su salida.

A diario, diferentes sectores de la población realizan protestas en vialidades importantes de la capital que provocan severas afectaciones viales y alteran la movilidad de los habitantes. Para evitar contratiempos, es fundamental conocer cuáles son los puntos críticos y los horarios previstos para las movilizaciones de hoy.

Si tienes que salir, en La Razón te compartimos el reporte detallado de cuáles son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy en las distintas alcaldías de la CDMX.

Bloqueo de estudiantes de la Escuela Rural de Tetela Puebla sobre Avenida Eje Central al cruce con Avenida Juárez, en días pasados ı Foto: Cuartoscuro

Manifestaciones y bloqueos en CDMX hoy:

Si vas a salir, toma tus precauciones. Aunque las autoridades de la CDMX prevén solo una marcha para este martes 24 de noviembre, la circulación y el tráfico se verán afectados por algunas concentraciones programadas.

A continuación, te compartimos los horarios y ubicaciones para que busques alternativas viales.

Ubicaciones de las concentraciones en CDMX

Fundación “Diana Sánchez Barrios”: Del Hemiciclo a Juárez Av. Juárez No. 50, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc rumbo a Zócalo Capitalino Plaza de la Constitución, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc, desde las 15:00

Unión general de trabajadores de México: Eje Central Lázaro Cárdenas y Av. Fray Servando Teresa de Mier, Col. Doctores, Alc. Cuauhtémoc, desde las 17:00

Trabajadores del IMSS en defensa de la Seguridad Social: Zócalo Capitalino Plaza de la Constitución, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc, desde las 07:00

Familiares y amigos de víctima de feinicidio: Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente Av. Reforma No. 50, Col. Lomas de San Lorenzo, Alc. Iztapalapa, desde las 09:00

Alianza Nacional de Jubilados: Oficinas Corporativas del Centro Nacional de Control de Energía Blvr. Adolfo López Mateos No. 2157, Col. Los Alpes, Alc. Álvaro Obregón, desde las 09:00

Colectiva “Las Tonantzin”: Fiscalía de Investigación del Delito de Feminicidio Av. Dr. Río de la Loza No. 156, Col. Doctores, Alc. Cuauhtémoc, desde las 10:00

#CiudadSegura | 📱 Consulta las movilizaciones programadas para este martes 24 de noviembre, en la #CiudadDeMéxico.



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LMCT