Este martes 24 de noviembre, la circulación en la Ciudad de México se verá afectada por diversas movilizaciones sociales. Una serie de marchas, bloqueos y concentraciones se han convocado en las principales calles de la capital del país, por lo que las autoridades recomiendan a los automovilistas anticipar su salida.
A diario, diferentes sectores de la población realizan protestas en vialidades importantes de la capital que provocan severas afectaciones viales y alteran la movilidad de los habitantes. Para evitar contratiempos, es fundamental conocer cuáles son los puntos críticos y los horarios previstos para las movilizaciones de hoy.
Si tienes que salir, en La Razón te compartimos el reporte detallado de cuáles son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy en las distintas alcaldías de la CDMX.
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Manifestaciones y bloqueos en CDMX hoy:
Si vas a salir, toma tus precauciones. Aunque las autoridades de la CDMX prevén solo una marcha para este martes 24 de noviembre, la circulación y el tráfico se verán afectados por algunas concentraciones programadas.
A continuación, te compartimos los horarios y ubicaciones para que busques alternativas viales.
Ubicaciones de las concentraciones en CDMX
- Fundación “Diana Sánchez Barrios”: Del Hemiciclo a Juárez Av. Juárez No. 50, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc rumbo a Zócalo Capitalino Plaza de la Constitución, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc, desde las 15:00
- Unión general de trabajadores de México: Eje Central Lázaro Cárdenas y Av. Fray Servando Teresa de Mier, Col. Doctores, Alc. Cuauhtémoc, desde las 17:00
- Trabajadores del IMSS en defensa de la Seguridad Social: Zócalo Capitalino Plaza de la Constitución, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc, desde las 07:00
- Familiares y amigos de víctima de feinicidio: Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente Av. Reforma No. 50, Col. Lomas de San Lorenzo, Alc. Iztapalapa, desde las 09:00
- Alianza Nacional de Jubilados: Oficinas Corporativas del Centro Nacional de Control de Energía Blvr. Adolfo López Mateos No. 2157, Col. Los Alpes, Alc. Álvaro Obregón, desde las 09:00
- Colectiva “Las Tonantzin”: Fiscalía de Investigación del Delito de Feminicidio Av. Dr. Río de la Loza No. 156, Col. Doctores, Alc. Cuauhtémoc, desde las 10:00
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