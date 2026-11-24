Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este martes 24 de noviembre.

Por su parte el Metro informó al respecto de las líneas en las que se presentan afectaciones o alta afluencia, por lo que los usuarios pueden planear su viaje con mayor anticipación.

#MetroAlMomento:



Las Líneas 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, A y 12 operan con afluencia controlada y circulación constante en ambos sentidos.



Se presenta afluencia alta en las Líneas 3, 7 y B; personal del Sistema se encuentra en estaciones y terminales para agilizar el servicio, se… pic.twitter.com/sXZgnHbeUc — MetroCDMX (@MetroCDMX) November 24, 2026

¿Qué líneas presentan retrasos?

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportan diversas afectaciones, como retrasos, aglomeraciones y trenes que tardan cierto tiempo en salir. Estos son algunos de los reportes que comparten:

Línea 7

La línea 7 que corre desde El Rosario a Barranca del Muerto reporta un retraso en el servicio y gran flujo de gente en la línea. Los usuarios reportan a través de redes sociales un lento avance:

“Linea 7 en el rosario ya lleno el andén”

“Llevo esperando mas de 10 minutos un tren dirección barranca en la linea 7″

“Increíble que 10 minutos y no pasa un tren en la estación de Tacuba de la L7″

Línea B

La línea B del Metro de la Ciudad de México que corre desde Ciudad Azteca a Buenavista presenta un retraso en el servicio. Los usuarios reportan lo siguiente:

“Línea B otra vez detenida”

“Porque estamos parados en la estación olímpica y no se mueve la linea b”

“Línea B horrible otra vez”

Buen día. Se agiliza la circulación y la salida de los trenes desde las terminales en la Línea B. Permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar. — MetroCDMX (@MetroCDMX) November 24, 2026

Otras líneas con retraso

De acuerdo con el Metro de la CDMX, algunas líneas presentan alguna afectación ya sea retraso de servicio o bien alta afluencia en algunas de sus estaciones. De acuerdo con reportes de usuarios algunas líneas con servicio lento son:

Línea A

Línea 9

Línea 2

Línea 1

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LMCT