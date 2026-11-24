Detienen a tercera implicada en fraude de exámenes de ingreso a la UNAM

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó sobre la aprehensión de Helen “N”, quien presuntamente participó en el esquema de fraude de docentes de la escuela “Más Preparación” para responder exámenes en línea de aspirantes a ingresar a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Es señalada por fraude genérico.

El órgano autónomo detalló que esta persona, detenida en un domicilio de la alcaldía Gustavo A. Madero, habría respondido pruebas de los concursantes y almacenó fotografías de los reactivos.

De acuerdo con las investigaciones, entre mayo y junio pasados las instalaciones y computadoras de “Más Preparación” fueron utilizadas por profesores de este plantel con el objetivo de ofrecer a aspirantes el responder su examen de ingreso a la UNAM en línea a cambio de un pago.

Aprehendimos a Helen “N” por su probable participación en un esquema de fraude genérico relacionado con el examen en línea de ingreso a licenciatura de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).



A partir del señalamiento del representante legal de la UNAM y del análisis… pic.twitter.com/TQCOSHyLni — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) November 25, 2026

Debido a las irregularidades registradas por las autoridades capitalinas y la máxima casa de estudios, esta última suspendió la prueba y la reprogramó de manera presencial con el objetivo de evitar fraudes.

Páginas en redes sociales ofrecían el hacer el examen virtual a cambio de dinero e incluso algunas personas evidenciaron en redes sociales las maneras en las que hicieron trampa para responder sus pruebas.

¿Quiénes son los otros detenidos por el fraude de Más Preparación?

En el caso del plantel “Más Preparación”, la detención de Helen “N” se suma a las de Edgar “N” y David “N”, detenidos el pasado 25 de agosto tras cuatro cateos simultáneos en los que la fiscalía local aseguró diversos dispositivos electrónicos.

“Tres días después, obtuvo la vinculación a proceso de ambos por fraude genérico y la autoridad judicial determinó que permanecieran en prisión preventiva”, indicó la autoridad en un comunicado.

La fiscalía local trasladó a Helen “N” fue al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, donde quedó a disposición de la autoridad judicial.

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MSL