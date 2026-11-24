Gremio Gasero Nacional anunció una manifestación pacífica en accesos a la CDMX.

El Gremio Gasero Nacional A.C. anunció una “manifestación pacífica” en accesos y principales vías de la Ciudad de México para este miércoles 25 de noviembre, a partir de las 11:00 horas, para exigir condiciones que permitan “fortalecer al sector y garantizar el servicio a la población”.

Con la protesta, el gremio busca “soluciones conjuntas” a sus demandas, entre ellas la extorsión por parte de policías estatales y municipales y la Guardia Nacional, así como la regulación de prácticas de competencia desleal de empresas que, denuncia el sector, “ofrecen descuentos indebidos cuando no garantizan condiciones viables”.

También exigen establecer un “margen operativo justo” y comisiones adecuadas tanto para los autotanques como para los distribuidores de gas. Otra de sus peticiones consiste en simplificar y acelerar trámites como el cambio y refrendo de placas de circulación.

Gremio Gasero Nacional convocó a una manifestación pacífica para este 25 de noviembre. ı Foto: Especial

¿En qué puntos se prevé manifestación de gaseros?

En entrevista con W Radio México, el representante del Gremio Gasero Nacional, Enrique Medrano Meza, aclaró que no contemplan bloqueos carreteros en los distintos accesos a la Ciudad de México.

“La intención no es afectar a la gente, ni mucho menos afectar las vialidades”, precisó, al asegurar que la movilización únicamente pretende visibilizar las problemáticas del sector.

Medrano Meza indicó que integrantes del gremio podrían apostarse en vialidades como:

Autopista México-Puebla

Autopista México-Cuernavaca

Autopista México-Pachuca

Accesos viales que conectan Ecatepec con la Ciudad de México

Habían advertido sobre manifestación y paro

Desde el pasado 19 de noviembre, el Gremio Gasero Nacional advirtió una manifestación pacífica y paro de labores en caso de “no tener una solución inmediata y contundente”.

En un primer comunicado, manifestó que el sector enfrenta una reducción de su margen operativo y una sobrerregulación que, señalan, supera las condiciones reales de los costos de operación.

Al respecto, acusó que la falta de recursos económicos dificulta mantener los autotanques en condiciones adecuadas; además, señaló que la Comisión Nacional de Energía (CNE) ha retrasado trámites.

“... somos víctimas de extorsión por parte de las autoridades desde al ámbito federal, estatal y municipal, quienes buscan cualquier pretexto para detenernos y hacer un abuso excesivo de la fuerza, a pesar de no contar con las facultades”, denunció el Gremio.

Por ello, al destacar que representan el 80 por ciento de la distribución de gas LP, el gremio aseguró que busca evitar afectaciones a los consumidores y se dijo confiado “en la pronta respuesta e intervención de las autoridades competentes”.

Gremio Gasero Nacional había advertido una movilización para exigir soluciones a las autoridades. ı Foto: Especial

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cehr