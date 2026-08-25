Detienen a dos por suplantar a aspirantes en examen de ingreso a la UNAM

Caen dos por fraude en examen de ingreso a la UNAM

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) detuvo a dos hombres señalados por su probable participación en un esquema de fraude relacionado con el examen de ingreso a licenciatura de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

De acuerdo con la Fiscalía, los detenidos fueron identificados como Edgar “N” y David “N”, quienes presuntamente cobraban a aspirantes para responder en su lugar los exámenes de admisión realizados en línea.

Los hechos investigados habrían ocurrido durante mayo y junio de 2026, periodo en el que ambos señalados presuntamente utilizaron instalaciones y equipos de cómputo de la academia “Más Preparación”, donde se desempeñaban como operadores.

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‼️ Caen dos por el presunto fraude en el examen de ingreso a la UNAM. pic.twitter.com/1XCcsnM1Bv — Laura Toribio (@LauraToribio2) August 26, 2026

¿Cómo operaban para responder el examen de la UNAM?

Según la investigación de la Fiscalía CDMX, Edgar “N” y David “N” habrían utilizado los equipos de la academia para contestar las evaluaciones correspondientes a los aspirantes, con la finalidad de simular que eran los propios estudiantes quienes realizaban el examen de ingreso.

Para llevar a cabo estas actividades, los imputados presuntamente contaron con el apoyo de algunos instructores.

La investigación comenzó a partir de denuncias relacionadas con estas prácticas. Posteriormente, la UNAM proporcionó información a la Fiscalía sobre nuevos aspirantes cuyos exámenes presentaban coincidencias en los datos de conexión, además de otras irregularidades.

Con estos elementos, las autoridades realizaron un análisis de la información disponible, archivos digitales y entrevistas, lo que permitió identificar la posible participación de los dos hombres ahora detenidos.

Como parte de las investigaciones, el Ministerio Público obtuvo dos órdenes de aprehensión contra los señalados, así como autorizaciones judiciales para realizar cuatro cateos.

Los operativos fueron ejecutados este 25 de agosto de 2026 por agentes de la Policía de Investigación.

Durante los cateos, las autoridades aseguraron dispositivos de almacenamiento, los cuales serán analizados como parte de la investigación para determinar si contienen información relacionada con las presuntas irregularidades en los exámenes de admisión.

Tras cumplimentar las órdenes de aprehensión, Edgar “N” y David “N” quedaron a disposición de la autoridad judicial, que será la encargada de determinar su situación jurídica.

Mientras continúa la investigación, la FGJCDMX busca identificar a otras personas que pudieran tener relación con los hechos y determinar si este mecanismo también operó en otros procesos de admisión.

Caen dos por fraude en exámenes de admisión a la @UNAM_MX |



La @FiscaliaCDMX detuvo a David y Édgar N, quienes durante mayo y junio cobraron para responder los exámenes en lugar de los aspirantes.

En 4 cateos simultáneos se aseguraron dispositivos de almacenamiento que serán… pic.twitter.com/m2MadOcRZN — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) August 26, 2026

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MSL