Yasmín Esquivel destaca importancia de garantizar participación indígena y afromexicana en juicios

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio un paso histórico para garantizar una participación real de los pueblos originarios en los juicios.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha dado un paso crucial para asegurar que los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas de México tengan una voz activa en los procesos judiciales que puedan afectar sus derechos. Esta resolución busca traducir el reconocimiento constitucional en una participación efectiva y real en la justicia.

La ministra Yasmín Esquivel Mossa enfatizó la importancia de esta medida, destacando que el acceso pleno a la justicia no puede ser solo una promesa en papel, sino una realidad palpable para estas comunidades históricamente vulneradas.

La decisión de la SCJN establece que, cuando una resolución judicial pueda incidir directamente en los derechos e intereses de estas comunidades, estas deberán ser llamadas a participar como terceros interesados en las controversias constitucionales. Esto significa que tendrán la oportunidad de presentar sus argumentos y defender sus posturas ante el máximo tribunal del país.

TE RECOMENDAMOS: Sorteos Resultados del Gana Gato 3053 del 25 de agosto del 2026

Esquivel Mossa subrayó que el reconocimiento constitucional de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, fortalecido por la reciente reforma al artículo 2º de la Constitución, debe ir más allá del texto legal. “No puede quedarse únicamente en el texto de la norma, sino que debe reflejarse en la manera en que los tribunales protegen sus derechos”, afirmó.

Este avance es fundamental para México, un país con una rica diversidad cultural y una deuda histórica con sus pueblos originarios y afromexicanos. Garantizar su participación en controversias constitucionales es un paso hacia la construcción de una justicia más equitativa e inclusiva, donde sus perspectivas sean escuchadas y valoradas.

La relevancia de este asunto radica en llevar el reconocimiento constitucional al terreno de la justicia cotidiana. Si una determinación judicial puede afectar los derechos colectivos de una comunidad, es imperativo que esta cuente con mecanismos efectivos para ser escuchada y participar activamente en el procedimiento.

La discusión en la Suprema Corte adquiere una dimensión especial tras la reforma constitucional en materia indígena y afromexicana. Esta reforma planteó el reto de convertir los nuevos derechos reconocidos por la Constitución en garantías efectivas frente a autoridades y tribunales.

La intervención de la ministra Esquivel Mossa apuntó precisamente a esa obligación: hacer vigente la Constitución y evitar que el reconocimiento de estos pueblos como sujetos de derecho público permanezca solo en el papel. Con esta resolución, la SCJN busca asegurar que la voz de estas comunidades sea una parte integral del sistema de justicia mexicano.

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR