Ahora se victimiza Lenia... y luego “se luce” con crítica a gasto de la SCJN

Lenia Batres Guadarrama acusó a sus colegas de mostrar una “animadversión insana” durante una discusión en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), luego de que varios ministros cuestionaran los argumentos de un proyecto elaborado por ella.

El intercambio ocurrió durante el análisis de la Contradicción de Criterios 91/2026, relacionada con la forma en que deben notificarse a las autoridades las sentencias de amparo.

El dato: El 13 de agosto, la ministra Lenia Batres envió una carta al OAJ en la que critica que la SCJN solicitara presuntamente un presupuesto de 6 mil 104.5 millones de pesos.

Aunque los integrantes del pleno coincidieron en que la notificación debe realizarse mediante oficio, las diferencias se concentraron en las consideraciones y argumentos del proyecto.

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Yasmín Esquivel, Irving Espinosa, María Estela Ríos, Giovanni Figueroa y Loretta Ortiz coincidieron en la notificación por oficio, pero se apartaron de parte de los argumentos de Batres.

Figueroa contabilizó durante la sesión seis o hasta siete intervenciones contra los mismos párrafos que, dijo, eran determinantes para sostener la propuesta.

Batres Guadarrama cuestionó que algunos ministros inicialmente manifestaran estar de acuerdo y posteriormente se pronunciaran contra su propuesta. Sostuvo que percibía un ánimo ajeno a la discusión jurídica y anunció el retiro del proyecto.

“Veo una animadversión insana. Voy a retirarlo y espero sus observaciones y de verdad quisiera creer que no tiene que ver con el oficio que el día de hoy mandé al Órgano de Administración Judicial (OAJ) respecto del presupuesto de esta Corte”, afirmó.

El ministro presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, rechazó que la discusión estuviera relacionada con otro asunto y precisó que hasta ese momento se había enterado del oficio mencionado por Batres.

“Me estoy enterando del oficio, en lo personal, ministra, nada tiene que ver. Yo acabo de enterarme”, respondió.

El oficio corresponde al proyecto de presupuesto de la SCJN para 2027, que, de acuerdo con Batres, contemplaría un incremento de 17 por ciento respecto del ejercicio anterior.

Aguilar sostuvo que las diferencias correspondían al análisis del expediente y negó intereses ajenos: “Nadie ha hecho una descalificación en razón de la persona (...) Entonces, para no abrir un debate de esto, yo creo que el tema es jurídico”.

La ministra Yasmín Esquivel también rechazó que las intervenciones constituyeran ataques personales contra Batres: “Todo lo que he escuchado en este debate han sido puntos de vista jurídicos y serios. Entonces, seamos serios, somos serios”. Insistió en que las críticas estaban dirigidas al contenido del proyecto, no a su autora.

Giovanni Figueroa también respondió a Batres y sostuvo que las posturas expresadas durante la sesión habían sido estrictamente jurídicas: “Todas nuestras argumentaciones que hemos dado en este asunto (...) son meramente jurídicas y lamento las afirmaciones que se han hecho por parte de la ministra ponente”.

Tras el intercambio, Batres retiró el proyecto y señaló que esperaría las observaciones de sus colegas para presentar una nueva propuesta. La ministra obtuvo el segundo lugar en la elección judicial de 2025, ocuparía a partir de septiembre de 2027 la presidencia de la SCJN, de acuerdo con lo establecido en la reforma judicial de 2024, al haber obtenido el segundo lugar en la elección de ministros.

No obstante, la Constitución también conserva la facultad del pleno para elegir a quien encabece el máximo tribunal. La Presidenta Claudia Sheinbaum ha insistido en que serán las propias ministras y ministros quienes deberán definir cuál de estos mecanismos prevalece.

Defienden presupuesto apegado a la austeridad

| Redacción |

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) defendió el anteproyecto de presupuesto 2027 que aprobó el pasado 6 de agosto, del que la ministra Lenia Batres se distanció.

En un comunicado, precisó que la elaboración de este presupuesto “responde a una política de administración responsable de los recursos”.

Tras los señalamientos hechos por Batres sobre incrementos solicitados y la reactivación de un seguro de gastos médicos mayores, la Corte aclaró que dicho proyecto está basado en criterios de austeridad, “pero también debe garantizar que la institución cuente con las condiciones necesarias para operar con eficiencia”.

Durante los ejercicios fiscales 2025 y 2026, explicó, la SCJN enfrentó reducciones relevantes respecto de los recursos originalmente solicitados. “En 2025, la reducción fue de 12 por ciento, equivalente a 714.4 millones de pesos, mientras que en 2026 fue de 11.2 por ciento, por 661 millones de pesos”.

Al no recibir esos fondos, tuvo que eliminar algunas prestaciones, cancelar aumentos salariales, suprimir 83 plazas administrativas y becas para el personal: “En este contexto, el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos de la SCJN para 2027 representa un crecimiento equivalente a 12.7 por ciento en términos reales, considerando el impacto de la inflación”.

De estos recursos plantados, “ocho de cada 10 pesos serán destinados a cubrir los sueldos y prestaciones previstas en la ley”. Además, ninguna de las remuneraciones “excede la establecida” para la Presidenta de la República.

En relación con la restauración del seguro de gastos médicos mayores, el tribunal constitucional aclaró que éste sería en favor de todo el personal de la institución, con excepción de las ministras y los ministros y “estaría sujeta a la disponibilidad presupuestal en caso de aprobarse por la Cámara de Diputados”.