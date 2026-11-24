Durante su gestión al frente de la concejalía, Vélez Reynoso destacó que se han canalizado 532 oficios de gestión ciudadana para atender demandas de baches, alumbrado público, seguridad y espacios públicos.

La concejala de la alcaldía Benito Juárez, Sofía María Vélez Reynoso, formalizó este martes su registro en el proceso interno de Morena para contender por la Coordinación del Distrito Local 18 de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, demarcación electoral integrada por colonias de Benito Juárez y Álvaro Obregón.

De acuerdo con el posicionamiento emitido en la Ciudad de México, la aspirante señaló que su determinación surge del diálogo permanente con las vecinas y los vecinos de Benito Juárez, territorio donde su concejalía ha sostenido recorridos casa por casa, asambleas y módulos de atención ciudadana.

Durante su gestión al frente de la concejalía, Vélez Reynoso destacó que se han canalizado un total de 532 oficios de gestión ciudadana para atender demandas relacionadas con baches, alumbrado público, seguridad, mantenimiento de espacios públicos y servicios urbanos.

A estas labores administrativas y de gestoría se suman jornadas gratuitas de mastografías, asesoría jurídica, así como diversas actividades culturales, deportivas y de recuperación de espacios comunitarios en beneficio de los habitantes de la zona.

En el plano político local, la concejala cuestionó el deterioro de los servicios públicos y lo que calificó como una ausencia del alcalde Luis Mendoza en las calles de Benito Juárez frente a las demandas vecinales.

Asimismo, recordó los señalamientos y procesos judiciales que han involucrado a exfuncionarios de dicha demarcación en el denominado cártel inmobiliario, sosteniendo que resulta necesario recuperar la confianza ciudadana mediante una representación cercana y constante.

“En Benito Juárez tenemos mucho por transformar y en Álvaro Obregón seguiremos profundizando la transformación”, expresó la aspirante al convocar a fortalecer la organización territorial en ambas alcaldías.

En ese sentido, resaltó la relevancia de las obras impulsadas por el Gobierno de la Ciudad de México para mejorar la conectividad en el poniente de la capital, destacando particularmente la Línea 5 del Cablebús, proyecto que se encuentra actualmente en desarrollo.

Finalmente, Sofía Vélez reiteró su compromiso de continuar recorriendo las colonias que conforman el Distrito Local 18, fortaleciendo el diálogo con las comunidades y difundiendo los principios y acciones de los gobiernos encabezados por la presidenta Claudia Sheinbaum y la jefa de Gobierno Clara Brugada.

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JVR