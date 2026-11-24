La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, anunció este martes un programa integral de transformación para el sistema penitenciario de la capital, el cual lleva por nombre Alas de Colibrí.

Este proyecto contemplará la creación de una oficina de Reinserción Social que dependerá de la Jefatura de Gobierno, así como una inversión inicial de 200 millones de pesos que contempla, prioritariamente, el penal de Santa Martha Acatitla.

Además, a el Gobierno de la Ciudad de México ya tiene contemplada una inyección de 400 millones adicionales para remodelar el resto de los 12 centros penitenciarios que se encuentran en el perímetro chilango.

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“Es un nuevo modelo humanista para el sistema penitenciario y un nuevo modelo para la reinserción social. Se trata de rehabilitar instalaciones, ampliar servicios y garantizar dignidad y derechos. Estamos intentando cambiar la manera de entender nuestra justicia, el castigo, la libertad y la reinserción”, expuso la mandataria.

Este día acompañamos a la Jefa de Gobierno, @ClaraBrugadaM, en la presentación del Nuevo Modelo Humanista del Sistema Penitenciario, una estrategia orientada a garantizar los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, fortalecer las condiciones de estancia en los… pic.twitter.com/9ZujaNtxqr — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) November 24, 2026

¿Qué servicios contempla la transformación de las cárceles en CDMX?

En este aspecto, Brugada Molina aseveró que esta transformación del sistema penitenciario garantizará servicios médicos a la población privada de su libertad, educación básica, certificaciones para el trabajo y de igual modo, incluirá una nueva estrategia de atención a la salud mental.

Vale la pena enfatizar que esta nueva Dirección General del Instituto de Reinserción Social será liderada por Ángela Guerrero Alcántara, quien ya fungió como asesora de derechos humanos a nivel gubernamental y de igual forma, es cofundadora de CEA Justicia Social, organización organización especializada en derechos humanos y reinserción social.

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MSL