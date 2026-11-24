La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) informó que personal de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) atendió a un ciudadano en la colonia Santa Cruz Atoyac, alcaldía Benito Juárez, quien reportó el extravío de sus audífonos luego de registrarse un incendio en su departamento, caso que circuló a través de redes sociales.

De acuerdo con la tarjeta informativa difundida por la dependencia capitalina, el denunciante explicó a los efectivos policiales que la aplicación de rastreo vinculada a su teléfono celular indicaba que los dispositivos se ubicaban en el cruce de la avenida Cuauhtémoc y la calle Miguel Laurent.

SSC aclara caso de audífonos rastreados tras incendio en Benito Juárez. ı Foto: Especial.

Ante el señalamiento realizado por el habitante de la demarcación, los oficiales de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) acompañaron al ciudadano hasta dicho punto vial, sitio en el cual se encontraba desplegado personal policial realizando labores operativas cotidianas.

Con el propósito de brindar certeza sobre la actuación de los elementos de seguridad, un mando supervisor llevó a cabo una inspección preventiva de las pertenencias de los uniformados presentes en el cruce mencionado.

La revisión física se realizó directamente en presencia del ciudadano denunciante para descartar cualquier irregularidad o posesión indebida de los objetos reportados como extraviados tras el siniestro ocurrido en su vivienda.

Tras concluir la verificación correspondiente en el cruce de avenida Cuauhtémoc y calle Miguel Laurent, la corporación confirmó que no fueron localizados los audífonos entre las pertenencias de los policías revisados.

Una vez constatado el resultado de la supervisión, el ciudadano se retiró del lugar sin que se reportaran mayores incidentes, según detalló la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México en su reporte oficial sobre los hechos difundidos en plataformas digitales.

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JVR