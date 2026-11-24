Una jueza del Poder Judicial de la Ciudad de México dictó este martes una sentencia de 11 años de prisión en contra de Gabriel Eduardo “N” por el delito de homicidio culposo, tras la muerte de la joven María de Jesús Jaimes Zamudio, de 19 años, ocurrida en enero de 2016 cuando cayó desde el quinto piso de un edificio tras defenderse de una agresión sexual. La resolución provocó manifestaciones de familiares a las afueras del Reclusorio Varonil Oriente.

A más de 10 años de los hechos, la juzgadora de los juzgados ubicados en la alcaldía Iztapalapa determinó reclasificar nuevamente el delito al considerar que no existían elementos suficientes para acreditarlo como feminicidio, imponiendo la condena únicamente por homicidio culposo contra Gabriel Eduardo “N”, quien era compañero de escuela de la víctima.

La historia detrás de la sentencia

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En un principio, la averiguación previa clasificó la muerte de la joven como homicidio doloso; sin embargo, derivado de la presión ejercida por la madre de María de Jesús mediante diversas marchas y movilizaciones, se logró que la institución ministerial reclasificara el expediente a feminicidio.

No obstante, con el fallo dado a conocer este martes en el Reclusorio Oriente, la autoridad judicial modificó de nueva cuenta el tipo penal para dictar los 11 años de cárcel, decisión que generó la inconformidad inmediata de los allegados de la joven, quienes exigían que el caso fuera juzgado y sancionado como feminicidio.

Ante la presencia y protesta de los familiares de María de Jesús Jaimes Zamudio en las inmediaciones de los juzgados del Poder Judicial capitalino, se desplegaron elementos del agrupamiento Zorros de la Policía Metropolitana equipados con escudos para resguardar la zona del Reclusorio Oriente.

Gabriel Eduardo “N” fue detenido en 2023 en la ciudad de Campeche, fecha desde la cual comenzó a contabilizarse su reclusión en el Reclusorio Varonil Oriente de Iztapalapa, por lo que de los 11 años impuestos ya ha compurgado tres años en prisión.

Con este veredicto concluye la primera instancia del juicio, aunque la familia de María de Jesús Jaimes Zamudio aún puede apelar la resolución de la jueza y buscar que se revise la reclasificación del delito.

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JVR