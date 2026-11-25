Aspecto de una manifestante durante la marcha por el 25N en CDMX del 2025.

Colectivas de mujeres protestan este miércoles 25 de noviembre por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, principalmente con una mega marcha en la zona Centro de la Ciudad de México. Es la segunda marcha por esta causa más grande después de la que se organiza anualmente cada 8 de marzo.

Este día se esperan varias protestas y concentraciones en la Ciudad de México por la fecha de hoy, conocida también por su abreviación: “25N” o “Día Naranja”. La protesta más grande será una marcha que irá de la Glorieta de “La joven de Amajac” hasta el Zócalo capitalino.

Aspecto de la manifestación por el 25N de 2025 en CDMX. ı Foto: Cuartoscuro

Estos son los detalles de la marcha, ruta, horario, calles cerradas y más.

Marcha por Día Naranja #25N en CDMX: Ruta, horario, calles cerradas, alternativas viales…

De acuerdo con información presentada por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), la marcha de este miércoles, organizada por la colectiva Coordinación 8M, comenzará a las 15:30 horas.

No obstante, las concentraciones de las manifestaciones en el punto de partida, la Glorieta “La joven de Amajac” podrían comenzar desde al menos una hora antes.

La ruta prevista es:

Punto de partida: Glorieta “La joven de Amajac”

Recorrido por Paseo de la Reforma

Avenida Juárez

5 de Mayo con dirección al Zócalo

Destino final: Zócalo de la CDMX

Por lo anterior, la SSC-CDMX recomienda estas alternativas viales para quienes circulen por la zona Centro de la CDMX:

Eje 1 Norte

Circuito Interior

Eje 1 Oriente

Avenida Chapultepec

José María Izazaga

Fray Servando Teresa de Mier

#PrecauciónVial | Por marcha a las 15:00 horas de la Glorieta de la Joven Amajac rumbo al Zócalo. Consulta aquí ruta y #AlternativaVial. pic.twitter.com/Uj7AI0EdhR — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) November 25, 2026

De acuerdo con la SSC-CDMX, se prevé una afluencia de mil personas, con una decena de organizaciones en apoyo. No obstante, estas manifestaciones suelen ser de gran magnitud, por lo que la cifra de asistentes podría aumentar.

Otras marchas y manifestaciones por el 25N en CDMX

De acuerdo con la agenda de manifestaciones de la SSC-CDMX, para este miércoles también se prevén otras manifestaciones por motivo del 25N, entre ellas:

COLECTIVA DE MUJERES INDÍGENAS : Se concentrarán en el Palacio de Bellas Artes a las 10:00 horas

COLECTIVO “ROJO AMANECER” : Se concentrarán en la Prepa 1 “Gabino Barreda”, para sumarse a contingentes de CU rumbo a la marcha del 25N

PAN Y ROSAS : Se reunirán en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, a las 11:00 horas, para sumarse a marcha rumbo al Zócalo

COLECTIVA “LAS CON O SIN CAPUCHAS”: Se reunirán en la Escultura “Los Bigotes” a las 12:00 horas para sumarse a marcha rumbo al Zócalo

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