En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció la presentación de reformas, campañas y herramientas para proteger a las mujeres ante las agresiones en espacios físicos y digitales.

Anunció que este jueves se presentará una iniciativa en materia de justicia familiar y en los días siguientes se sumarán más reformas para que el Congreso de la Unión las procese.

La titular de la Secretaría de las Mujeres, Laura Itzel Castillo, comentó que a partir de este miércoles comienzan 16 días de activismo, a lo largo de los cuales se emprenderán varias acciones.

Una de ellas es el Acuerdo Xicoténcatl, con el que este 30 de noviembre se orientará a que los congresos estatales terminen de armonizar sus constituciones con la reforma que se hizo al Código Penal Federal para ampliar la definición del delito de abuso sexual y obligar a que se siga de oficio.

🟣 En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Presidenta Claudia Sheinbaum informó que la Secretaría de Mujeres se encuentra trabajando en una estrategia para erradicar el machismo contra las mujeres. #Sheinbaum #Mujeres #25N… pic.twitter.com/Y7AzRM4PSM — La Razón de México (@LaRazon_mx) November 25, 2026

Esto también buscará que los estados creen secretarías de las mujeres y haya fiscalías especializadas en delitos relacionados con la violencia de género.

Otra estrategia es la Guía de Derechos y Seguridad Digital para las mujeres, elaborada junto a Google, Meta y TikTok, dirigida a niñas, adolescentes, adultas y mujeres mayores para reconocer la violencia en estas plataformas y que se cuiden “sin culpa”, para saber a dónde recurrir en caso de sufrir alguna agresión en estos espacios.

La subsecretaria Ingrid Gómez comentó que se orientará sobre cómo proteger los derechos de las mujeres, conocer a qué instancia recurrir en caso de una agresión, pero también consejos sobre la protección de las cuentas, contraseñas, contenidos.

Otra acción será la Campaña Hombres por la Transformación, junto a estudiantes del Conalep, que suscribieron 12 compromisos que serán replicados en más de 300 planteles del país y contará con la participación de más de 170 mil alumnos varones.

La presidenta Claudia Sheinbaum ı Foto: Presidencia

Los compromisos tratan sobre renunciar a cualquier tipo de violencia y complicidad que tolere el machismo, clasismo y racismo; erradicar el acoso y el abuso sexual en la casa, con las familias, en la calle, la escuela, el trabajo y en la comunidad. Se condena el odio y acoso sexual en los espacios digitales y se promoverá el debate crítico.

También se rechazan los contenidos o prácticas provenientes de grupos virtuales que promueven entre los hombres y en particular entre los jóvenes el odio extremo, la humillación, el acoso y la normalización de las violencias contra las mujeres.

El 27 de noviembre se realizará un foro al respecto. Igualmente, se promoverá el cuidado de la salud física y emocional con responsabilidad colectiva; que México sea un país donde la población viva con dignidad, sin discriminación y machismo, que haya una sociedad segura y pacífica para la población de la diversidad sexual.

Por otro lado, se inaugurarán siete centros de justicia para las mujeres. En Zamora, Michoacán, San Quintín, Baja California, Chilapa de Álvarez Guerrero, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, Jojutla, Morelos, Tonalá y Tuxla Gutiérrez, Chiapas y se realizará un encuentro nacional de espacios de refugio para intercambiar buenas prácticas y aprendizajes con los 131 refugios del país.

Con la estrategia Niñas y Adolescentes Libres y Seguras, las brigadistas promoverán o promueven realmente desde hace unos días casa por casa y recorren los centros libres y los espacios públicos, para sensibilizar a las personas responsables del cuidado, la protección y el bienestar de niñas y adolescentes sobre el embarazo durante estas etapas, así como la cohabitación forzada.

“Les queremos reiterar: Si vives violencia, no estás sola. Queremos que este mensaje llegue a quienes necesitan apoyo y a quienes pueden ayudar a prevenir las violencias”, dijo.

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LMCT