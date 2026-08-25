Policía Especializada de Género de SSC da atención a 26 mil mujeres en CDMX

Con el objetivo de fortalecer la prevención de la violencia de género, brindar protección a las mujeres y consolidar una policía cercana a los grupos de atención prioritaria, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México celebra el primer aniversario de la creación de la Policía Especializada de Género (PEG), corporación que, a un año de su puesta en operación, ha brindado junto con los elementos de la Subsecretaría de Operación Policial atención prioritaria a más de 26 mil mujeres, con mil 249 policías formados en la acción.

Desde su creación, el 25 de agosto de 2025, la PEG ha desarrollado una estrategia integral que coloca en el centro a las mujeres y sus necesidades, mediante entrevistas con perspectiva de género, contención emocional, orientación sobre sus derechos, coordinación interinstitucional, traslados, canalizaciones y seguimiento de los casos, con el propósito de establecer una ruta de protección verificable y cercana.

En este primer año de operaciones, la Policía Especializada de Género ha realizado más de 23 mil acciones, entre las que se encuentran 20 mil 577 supervisiones, mil 841 asesorías técnicas, 769 labores de proximidad y 304 intervenciones operativas en distintas zonas prioritarias de la Ciudad de México.

Cartel oficial. ı Foto: Especial.

Esta estrategia forma parte del plan de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, para atender la violencia en contra de las mujeres, esto se traduce en presencia policial hasta los hogares mediante programas como “Casa por Casa”, “Alerta Hogar Seguro” y “Territorios de Paz”, con intervenciones orientadas a prevenir riesgos, atender emergencias y acompañar a las mujeres que requieren apoyo.

La labor de la PEG también se ha fortalecido durante movilizaciones y eventos de gran concentración, como el Día Internacional de la Mujer, la Marcha del Orgullo LGBTIQ+ y las actividades relacionadas con la Copa Mundial de Futbol 2026, en las que se implementaron acciones específicas para favorecer entornos seguros para mujeres y grupos prioritarios.

Además de la atención directa, el trabajo especializado de la PEG ha permitido generar información para mejorar la toma de decisiones y ajustar los despliegues policiales. Entre los principales hallazgos se encuentra que uno de cada cuatro casos identificados con riesgo feminicida corresponde a una mujer que ya había realizado una llamada previa, mientras que más de la mitad de estos casos se concentra entre las 18:00 y las 06:00 horas.

Estos datos permiten identificar patrones de riesgo y fortalecer la estrategia operativa, al definir con mayor precisión dónde, cuándo y cómo desplegar al personal policial especializado.

Tan solo durante julio, la PEG realizó 4 mil 400 supervisiones de emergencias recibidas a través de la línea 911, radio, consignas y la línea institucional, lo que refleja la existencia de canales permanentes de atención y una presencia policial que no se limita a registrar una emergencia, sino que da seguimiento y acompaña a las mujeres en los 72 sectores policiales de la Ciudad de México.

Como parte de esta nueva forma de entender la seguridad, la PEG mantiene como principio que una estación abierta al público es un espacio al que cualquier mujer puede acudir para preguntar, recibir orientación o solicitar apoyo, sin necesidad de denunciar y sin ser juzgada.

De esta manera, la Policía Especializada de Género se ha consolidado como un espacio seguro, confiable y de atención especializada que no solo responde ante hechos de violencia, sino que también identifica riesgos, previene posibles agresiones y acompaña a las mujeres durante todo el proceso de atención.

A un año de su creación, la PEG refrenda el compromiso de la SSC de construir una policía más cercana, sensible y especializada, capaz de estar presente en los momentos en que las mujeres más necesitan apoyo y de llevar la seguridad hasta las calles, las colonias y los hogares de la Ciudad de México.

#Aniversario | Quiero felicitar y reconocer a mis compañeras y compañeros que integran la Policía Especializada de #Género por su primer aniversario en el que han ofrecido atención prioritaria a más de 26 mil mujeres y han realizado más de 20 mil acciones de supervisión,… pic.twitter.com/ECk9iVDpfq — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) August 25, 2026

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