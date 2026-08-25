Marchas y bloqueos en CDMX HOY 25 de agosto: ¿Qué manifestaciones hay y qué calles están cerradas?

Aspecto de una marcha de personas en situación de calle, en CDMX.

La Ciudad de México es el centro político y cultural del país, pero también es el punto donde se concentran las manifestaciones. Marchas, bloqueos y concentraciones son parte de la vida cotidiana de los capitalinos, por lo que, quienes viven en la Ciudad, deben preverse ante cierres y afectaciones viales.

Hay marchas que se repiten año con año y convocan a miles de personas; entre ellas: la del 8 de marzo (8M), la del 25 de noviembre (25N) y la de colectivos por la verdad en Ayotzinapa.

Aspecto de una concentración en las llamadas "zonas libres" para consumo de cannabis en CDMX. ı Foto: Cuartoscuro

No obstante, día con día se registran marchas más pequeñas, que pese a su menor convocatoria provocan afectaciones en la movilidad cotidiana de los capitalinos.

Este martes 25 de agosto no es la excepción, y una serie de manifestaciones se han convocado en las calles de la Ciudad de México. Estas son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy.

Marchas y bloqueos en CDMX HOY: ¿Cuáles son las manifestaciones de este día?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para este martes 25 de agosto no se esperan marchas pero sí siete concentraciones y una cita.

Concentraciones

SIEMBRA CULTURA, A.C. : Espacio cannábico sobre acceso a la información y reducción de riesgos en Plaza de Lectura José Saramago (Circuito Interior Melchor Ocampo y Av. Paseo de la Reforma, Col. Cuauhtémoc, Alc. Cuauhtémoc) a las 09:00 hrs. (Nota: Aforo aprox. de 40 personas) .

COLECTIVA “LAS TONATZIN” : Manifestación por un presunto acto de contacto físico hacia su dirigente en Coordinación Territorial Iztapalapa 10 (Calz. Ermita Iztapalapa y Eje 6 Sur Av. de las Torres, Col. Paraje Zacatepec, Alc. Iztapalapa) a las 10:30 hrs. (Nota: Aforo aprox. de 40 personas; realizarán concentraciones durante las audiencias públicas en el Zócalo Capitalino durante el día y no se descarta afectación a vialidades) .

UNIÓN DE LA JUVENTUD REVOLUCIONARIA DE MÉXICO : Jornada de lucha para exigir justicia por sus compañeros en Secretaría de Gobernación (Abraham González No. 48, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc) a las 11:00 hrs. (Nota: Aforo aprox. de 60 personas; se prevé apoyo de otras organizaciones y posible afectación a vialidades) .

INICIATIVA CIUDADANA “LIBERTAD PARA MORIR”, A.C. : Recolección de firmas a favor de la ley para el acceso a una muerte digna en Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM (Circuito Escolar, Ciudad Universitaria, Alc. Coyoacán) a las 11:00 hrs. (Nota: Aforo aprox. de 40 personas) .

COMITÉ PLURAL POR LA LIBERTAD DE ERNESTO RUFFO : Conferencia de prensa para exigir debido proceso a favor del exgobernador de Baja California en Fiscalía General de la República (Dr. Velasco No. 175, Col. Doctores, Alc. Cuauhtémoc) a las 11:00 hrs. (Nota: Aforo aprox. de 40 personas) .

PLATAFORMA 4:20 : Jornada itinerante de recolección de firmas, difusión de derechos y talleres en Monumento a la Madre (Av. Insurgentes Sur y Calz. Manuel Villalongín, Col. Cuauhtémoc, Alc. Cuauhtémoc), Av. División del Norte y Av. Cuauhtémoc (Col. Narvarte Poniente, Alc. Benito Juárez) y Av. Gran Canal y Circuito Interior (Col. 20 de Noviembre, Alc. Gustavo A. Madero) a las 12:00 hrs. (Nota: Aforo aprox. de 45 personas) .

MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN SINDICAL: Mesas de recolección de firmas en el marco de la Caravana “Por el Derecho y la Justicia del Trabajador” en Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Av. México Coyoacán No. 259, Col. General Anaya, Alc. Benito Juárez) durante el día. (Nota: Aforo aprox. de 30 personas).

Citas Agendadas

SOCIEDAD COOPERATIVA UNIÓN ECOLÓGICA DE MOVILIDAD DRAGÓN: Solicitarán la entrega de permisos pendientes para laborar y quedar regularizados en Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (Av. Álvaro Obregón No. 269, Col. Roma Norte, Alc. Cuauhtémoc) a las 17:00 hrs. (Nota: Aforo aprox. de 15 personas).

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