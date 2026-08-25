Metro CDMX HOY 25 de agosto: Estas son las líneas con marcha lenta

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este martes 25 de agosto.

Por su parte el Metro informó al respecto de las líneas en las que se presentan afectaciones o alta afluencia, por lo que los usuarios pueden planear su viaje con mayor anticipación.

En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.

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#MetroAlMomento:

En las Líneas 1, 2, 7, 9, 12 y A se registra afluencia controlada y circulación de trenes constante. Personal del Sistema se encuentra en puntos estratégicos para agilizar la circulación, así como el ascenso y descenso de las y los usuarios.



Permanece marcha de… pic.twitter.com/BkAdzqEqWi — MetroCDMX (@MetroCDMX) August 25, 2026

¿Qué líneas presentan retrasos?

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportan diversas afectaciones, como retrasos, aglomeraciones y trenes que tardan cierto tiempo en salir. Estos son algunos de los reportes que comparten:

Línea A

La línea A que corre desde Cuatro Caminos a Tasqueña reporta un retraso en el servicio y gran flujo de gente en la línea. Los usuarios reportan a través de redes sociales un lento avance:

“No hay servicio en la línea A dirección Pantitlán estación Guelatao, totalmente detenidos más de 10 minutos”

“Línea A no avanza”

“No avanza la línea A. 5 minutos parados ya en Peñón”

Buen día. Al momento la Línea A no presenta averías, se tiene afluencia de la hora, se agiliza la circulación de los trenes. Permite el cierre libre de puertas, así como dejar salir antes de entrar al vagón. Ayudarnos a tener un viaje más ágil. — MetroCDMX (@MetroCDMX) August 25, 2026

Línea 3

La línea 3 del Metro de la Ciudad de México que corre desde Indios Verdes a Universidad presenta un retraso en el servicio. Los usuarios reportan lo siguiente:

“Afluencia alta línea 3 por qué no sale ningún tren, 17 minutos pasaron para que llegara uno”

“10 minutos esperando en Deportivo 18 de marzo dirección Universidad”

“En línea 3, más de 20 minutos y un solo tren en Guerrero dirección Universidad”

Otras líneas con retraso

De acuerdo con el Metro de la CDMX, algunas líneas presentan alguna afectación ya sea retraso de servicio o bien alta afluencia en algunas de sus estaciones. De acuerdo con reportes de usuarios algunas líneas con servicio lento son:

Línea 12

Línea 8

Línea 7

Línea 1

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LMCT