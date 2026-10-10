Inauguran muestra de Daniel Manrique

Foto de algunos de los cuadros de Daniel Manrique de la exhibición.

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) presentan la exposición El ñero en la cultura. Daniel Manrique, muralista del barrio en la Galería José María Velasco, en el marco de su 75 aniversario. Se trata de la primera retrospectiva dedicada al creador mexicano y miembro del colectivo Tepito Arte Acá, cuya obra se reencuentra con el público tras casi dos décadas.

La muestra reúne más de 150 piezas del artista capitalino (1939-2010), entre las que destacan obras inéditas, material audiovisual de archivo, una colección de 60 bocetos en servilletas y el mural Consecuencias del industrialismo ajeno y la posibilidad de desarrollo con sensibilidad, conocimientos y pensamiento propio, que fue restaurado.

La exhibición está organizada en tres núcleos temáticos en los que se abarcan sus influencias, su experimentación matérica y su trabajo comunitario en Tepito y en la colonia Guerrero, en CDMX.

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El Dato: En 1973 se realizó una muestra colectiva con obra de Manrique, pero ésta es la primera que concentra un gran número de piezas del artista, casi todas del acervo de su familia.

Durante la inauguración, la directora general del INBAL, Alejandra de la Paz Nájera, afirmó que la retrospectiva rinde un merecido homenaje a un creador insigne afincado en el barrio, cuyas imágenes nutrieron la memoria de sus habitantes.

Asimismo, la titular de la Secretaría de Cultura federal, Claudia Curiel de Icaza, resaltó que Manrique proyectó la identidad barrial a escala internacional a ejecutar murales en el extranjero.

“Hablar de Daniel Manrique es abordar el trabajo de un artista que encontró en el barrio mucho más que un tema para su obra. En Tepito centró una forma de comprender y representar el mundo, otorgando un lugar central a los oficios, los personajes y las historias que dan identidad y dinamismo a la vida cotidiana de la comunidad”, agregó la funcionaria.

150 Obras, al menos, forman parte de la retrospectiva

Por su parte, el hijo del artista, Salomón Israel Dorado Ávila, subrayó que el muralista buscaba crear un arte digno e inteligible para el pueblo, dignificando los oficios, comercios y vecindades de Tepito.

“Se habla mucho de la fama del Barrio bravo, la fayuca, la delincuencia, los boxeadores y otros personajes, pero Manrique vio una cultura, oficios, comerciantes, infantes, vecindades, calles, gente sobreviviendo, creatividad y una historia que no siempre estaba en los libros. Él entendió que Tepito también podía contar su propia historia y podía contarla a través del arte”, expresó.

La exposición de Daniel Manrique, curada por Ana Lizeth Mata, estará abierta de martes a domingo de 10:00 a 18:00 h, hasta marzo de 2027 en Peralvillo 55, CDMX, con entrada libre.