Van por reforzar los penales de Sinaloa

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que el Gobierno federal apoyará el fortalecimiento del sistema penitenciario de Sinaloa, tras las dos riñas en el penal de El Castillo, en Mazatlán, que dejaron 12 personas muertas. La gobernadora Graciela Domínguez informó que se autorizó construir una nueva cárcel con inversión de la Federación.

Consultada sobre el enfrentamiento del jueves, la mandataria señaló que el Gabinete de Seguridad ya brinda apoyo a las autoridades estatales. Añadió que existe comunicación con la gobernadora para reforzar las cárceles de la entidad.

“Sí lo mencionaron, mencionaron todo el caso. Está apoyando el Gabinete de Seguridad”, expresó en conferencia. Sheinbaum indicó que las acciones se trabajan con el gobierno de Sinaloa y dejó a la mandataria estatal la presentación de los detalles del fortalecimiento.

“Se está trabajando con ella para reforzar el sistema penitenciario de Sinaloa. Entonces, yo espero que la gobernadora pueda dar esta información”, dijo.

La Presidenta también planteó la necesidad de acercarse a las familias de los internos fallecidos. Señaló que esta atención debe realizarse tanto en el sistema penitenciario federal como en el estatal.

Por su parte, el Gobierno de Sinaloa dio a conocer la autorización para construir un nuevo centro penitenciario, como parte de los esfuerzos conjuntos en materia de seguridad. El proyecto será financiado con recursos federales y busca ampliar la infraestructura carcelaria de la entidad.

“Como parte de los esfuerzos conjuntos en materia de seguridad, esta mañana, la gobernadora Graciela Domínguez Nava dio a conocer la autorización para la construcción de un nuevo centro penitenciario en la entidad”, dijo el gobierno estatal.

En la información difundida no se precisaron el monto de la inversión, la ubicación del nuevo centro ni los plazos para su construcción. El anuncio se centró en la autorización del proyecto y en la participación federal para fortalecer la infraestructura penitenciaria.