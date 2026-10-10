Unshatter, el regreso de Linkin Park al escenario

Durante años tras la muerte del líder Chester Bennington, los miembros de Linkin Park no estaban seguros de si la banda seguiría. El nuevo documental Linkin Park: Unshatter lleva a los fans dentro de la incertidumbre, el duelo y el riesgo creativo que rodean su regreso, incluyendo imágenes de las primeras sesiones de grabación, conversaciones y experimentos que finalmente llevaron a que Emily Armstrong se uniera al grupo.

Formada en Agoura Hills, California, en 1996, Linkin Park se convirtió en una de las bandas de rock definitorias de los años 2000 al fusionar metal alternativo, hip-hop y electrónica. La banda alcanzó la fama mundial con su debut certificado diamante en el 2000, Hybrid Theory, seguido de Meteora, construido en torno a la interacción distintiva del rap de Mike Shinoda y la voz alzadora de Bennington.

Tras el suicidio de Bennington, en 2017, luego del lanzamiento de One More Light, la banda se enfrentó a un futuro incierto, pero volvió en 2024 con Armstrong como co-vocalista principal, con From Zero y en una nueva serie de giras mundiales.

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En entrevista junto a Armstrong y el DJ y director creativo Joe Hahn, Shinoda dijo que nunca quiso prever cómo sería un regreso. “Pensé: ‘Si alguna vez lo volvemos a hacer, no tiene que ser necesariamente un chico.’ Tampoco tenía que ser alguien que cante como Chester”, comentó.

Cuando Shinoda conoció a Armstrong —cantante principal y cofundadora de la banda Dead Sara— en 2019, tuvo la sensación de que era alguien a quien los demás necesitaban conocer. “Yo pensé: ‘Ah, ya la tengo. Tiene que conocer a la banda. Me encanta cómo canta’. Tenía la corazonada de que eso tendría que ocurrir”, dijo.

Para Emily Armstrong, ver las imágenes del documental —ya en cines y codirigido por Hahn y Mark Ritchie— le ofreció una idea de cuánto estaba absorbiendo durante esos primeros encuentros con el grupo. “Parezco mucho más segura de lo que realmente era. Había tantas cosas pasando en mi cabeza”, expresó.