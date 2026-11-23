Yetus recuerda qué le hizo a su ex novia que habló de él con Un Tal Fredo

Yetus se sinceró en La Mansión VIP respecto a una fuerte polémica que enfrentó hace un par de años, ya que una ex novia apareció hace tres años en el podcast de Un Tal Fredo y habló sobre su relación y los motivos detrás de la ruptura.

Yetus habla de su relación con Aisha

Aunque no quiso mencionar el nombre, el influencer habló sobre su relación con Aisha y explicó que “era muy celosa” y “no le gustaba que siguiera a mujeres en Instagram”.

Yetus explicaba que en ese entonces comenzó a obtener notoriedad en redes sociales y lo comenzaron a seguir mujeres que le parecían muy atractivas, pero cuando su novia le dijo que no le gustaba que siguiera a otras, él decidió hacer algo diferente.

“Me metía a sus perfiles cuando las seguía y no las seguía yo. Le picaba una foto a guardar y se guardaba en el carrete de Instagram. Yo tenía como un catálogo”, explicó a sus compañeras.

El influencer explicó que en una ocasión que buscaban inspiración para fotos juntos, ella terminó por encontrar las fotos guardadas. “Cortamos después de un rato. Ella fue al podcast del Un Tal Fredo y le contó ‘mi ex era de la ver**’, fue viral”, recordó.

¿Qué dijo Aisha sobre Yetus en el podcast de Un Tal Fredo?

La creadora de contenido contó que ella era apenas mayor de edad cuando conoció a Yetus a través de redes sociales por un amigo que lo admiraba y tras tener una primera interacción, comenzaron a salir.

La joven explicó que ella vio las red flags hasta que ya eran novios y que a él no le gustaba hablar de sus sentimientos, pero tampoco cuidaba los de ella, lo que llevaba a situaciones desagradables.

Una de ellas ocurrió cuando ella encontró en sus guardados de Instagram muchas fotos de mujeres, ante lo que él le dijo que ya que ella le dijo que no le gustaba que siguiera a cualquier chica guapa, él decidió guardar de este modo los perfiles para seguirlos después.

Pero es no fue todo, ya que durante el resto de su relación, el influencer habría seguido con un comportamiento irrespetuoso hacia ella donde probaba sus límites teniendo encuentros con mujeres que supuestamente no llegaban a o sexual.

Al final, la relación terminó cuando Aisha le revisó el teléfono y encontró en una conversación que él decía haberse quedado en la casa de una chica en otro Estado, lo que la llevó a terminar la relación de manera definitiva.

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