¿Quién quedó eliminado de La Mansión VIP 2 este 22 de noviembre del 2026?

Este domingo 22 de noviembre se revela quién es el eliminado de la semana en La Mansión VIP 2, el reality show de HotSpanish que ya ha dado tanto de qué hablar con apenas dos semanas de emisión en esta segunda temporada.

Recientemente, la tabla de nominación define el futuro de los participantes que se encuentran en riesgo, que son Yetus, Deiby Ruiz, Edwin Mendoza y Rod Contreras. El último es quien registra el puntaje más bajo, de acuerdo con las tablas iniciales de popularidad.

¿Quién fue eliminado de La Mansión VIP 2?

Se revela al eliminado durante esta noche del 22 de noviembre.

¿Qué pasa en La Mansión VIP?

Una vez más, La Mansión VIP ha logrado capturar la atención del público por sus momentos virales y por lo general, mezcla tensiones y drama con diversión e interacciones inesperadas, así como fuertes revelaciones.

Una de las personalidades que ha sorprendido en la semana es Doña Alegría, que ya ha polarizado al público por quienes disfrutan de verla y quienes consideran que sus comentarios llegan a estar fuera de lugar.

Quien también ha generado drama es Paola Suárez, pues aunque es conocida por su lado divertido, su forma de ser en las fiestas hace que muchos la tachen de ser “mala copa”, pues ha tenido que ser escoltada en más de una ocasión por seguridad.

Paola Suárez lo hizo de nuevo y se la llevaron de nuevo.



Borracha Suárez 2.0#PaolaSuarez #LaMansiónVIP #LaMansiónVIP2 pic.twitter.com/nLbB00iTJP — Hijo De Su Madre (@BraunFlores) November 21, 2026

También Odette Orlena ha generado polémica, al hablar sobre diversas personalidades del entretenimiento que conoce, así como su dramática relación con Willito y que su mamá le informó recientemente en un Super Chat que él había terminado con ella.

Por su parte, La Cukis parece haber encontrado a su igual en Deiby Ruiz, pues juntos han sabido hacer una mancuerna divertida con un tipo de humor bastante similar, lo que ha provocado diversas reacciones.

El romance también se ha hecho presente; por un lado, parece que Odette podría encontrar una nueva oportunidad en el amor con Joao Ferreira, mientras que Yetus ha estado muy cerca de Cintia Cossio; por otro lado, Edwin Mendoza rompió las ilusiones de Paolita Suárez.

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