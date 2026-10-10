Julieta Ramírez rinde protesta como coordinadora de la 4T en Baja California

Julieta Ramírez Padilla rindió protesta como coordinadora estatal de Morena en Baja California, el 10 de octubre de 2026.

Julieta Ramírez Padilla rindió protesta este sábado como coordinadora en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Baja California ante el Consejo Nacional de Morena.

Con esta responsabilidad, encabezará una nueva etapa de organización y trabajo en territorio, junto a la militancia y con el compromiso de estar a la altura del pueblo bajacaliforniano.

La tarea es fortalecer el movimiento y acompañar a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en la construcción del segundo piso de la transformación.

Tras rendir protesta, Ramírez Padilla reafirmó su convicción con privilegiar los principios de Morena, entre ellos la unidad y el trabajo en territorio.

“¡Seguimos organizándonos para defender la transformación que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum!“, escribió en sus redes sociales.

Julieta Ramírez fue designada el pasado 15 de septiembre coordinadora estatal rumbo a las elecciones de 2027, tras un proceso interno en el que obtuvo el respaldo de Baja California.

“Ahora, está en nosotros que seamos capaces de responder a la altura de la confianza que nos han depositado. Que seamos capaces de responder a la altura de la Presidenta y a la altura de nuestro pueblo, con compromiso, con trabajo, con honestidad y con profundo amor a México”, expresó entonces desde el World Trade Center de la Ciudad de México.

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cehr