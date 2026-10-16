Claudia Sheinbaum supervisa hospitales y proyectos de salud en Chetumal acompañada de Mara Lezama.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo estuvo en la capital de Quintana Roo, donde, acompañada por la gobernadora Mara Lezama Espinosa, realizó recorridos de supervisión por instalaciones hospitalarias y proyectos de infraestructura médica, como parte de las acciones para fortalecer los servicios de salud en la entidad.

Durante su estancia, la Presidenta recorrió, acompañada del director general del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch, las instalaciones del Hospital Materno Infantil “Morelos” donde conversó con las pacientes y personal de salud. “Escuchamos sus experiencias y conocimos sus necesidades”, explicó.

Añadió que también supervisó los avances en la construcción de dos nuevos hospitales que fortalecerán la atención médica en la entidad: el nuevo hospital del ISSSTE que tendrá 90 camas censables, más especialidades y equipo médico. “Ampliamos la capacidad de la unidad actual, que cuenta con 30 camas”, dijo al respecto.

El nuevo Hospital General del IMSS-Bienestar tendrá 120 camas censables, 152 no censables y 14 especialidades, para ampliar los servicios de salud para las familias quintanarroenses, explicó.

Uno de los puntos centrales de la agenda fue la revisión de los consultorios que se proyecta construir en Quintana Roo, con el propósito de ampliar la cobertura de atención primaria y acercar los servicios médicos a la población.

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JVR