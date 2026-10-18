Sheinbaum entrega rehabilitación del Hospital General del IMSS Bienestar en Ciudad del Carmen

Presidenta Claudia Sheinbaum entrega rehabilitación de hospital en Ciudad del Carmen, Campeche, el 18 de octubre de 2026.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo entregó este domingo la rehabilitación del Hospital General del IMSS Bienestar “Dra. María del Socorro Quiroga Aguilar” en Ciudad del Carmen, Campeche, con el que pasó de tener 62 a 94 camas de hospital y duplicó sus capacidades de atención en las áreas de Pediatría, Urgencias y Terapia Intensiva.

“Este hospital es una muestra de que vamos mejorando y vamos por el camino correcto. La manera de gobernar es distinta, ayer lo dije: caminando, escuchando y transformando, resolviéndole para el bien de la gente”, afirmó.

Sheinbaum Pardo anunció que, como parte de la modernización del sistema de salud en México, se digitalizarán los procesos para reducir los tiempos de respuesta en el suministro de medicamentos e insumos.

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“Voy a tomar a los jóvenes, a los especialistas mexicanos y voy a hacer un equipo y les voy a decir: quiero los almacenes de primera, que todo esté digitalizado, todo automatizado, cada cosa en su lugar; que si piden una medicina, en la tarde llegue. Así como uno compra digital, si uno pide zapatos desde China y le llegan al otro día, ¿cómo nosotros no podemos hacer que los guantes lleguen del almacén al hospital?” Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México



Presidenta Claudia Sheinbaum entrega rehabilitación de hospital en Ciudad del Carmen, Campeche, el 18 de octubre de 2026. ı Foto: Cortesía

Informó que en esta gira para supervisar los centros de salud y hospitales del IMSS Bienestar ya recorrió los estados de Hidalgo, Estado de México, Quintana Roo, Yucatán y Campeche para atender de manera directa, con directores, personal médico y usuarios, las necesidades de cada unidad.

El director general del IMSS Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, detalló que en el Hospital General del IMSS Bienestar en Ciudad del Carmen se creó la primera área de Urgencias Pediátricas; se colocó la farmacia a pie de calle; se incorporó un nuevo tomógrafo digital de 128 cortes, y se expandió la oferta pública de servicios en nuevas especialidades: cardiología, nefrología, neurología y neuropediatría, entre otras.

Personal de salud durante la entrega de rehabilitación de hospital en Ciudad del Carmen. ı Foto: Cortesía

La gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, destacó la sensibilidad de la Presidenta para instruir la remodelación total de este hospital, lo que, consideró, representa justicia para el pueblo de Ciudad del Carmen.

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cehr