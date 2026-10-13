Exalcalde de Campeche podría pagar un millón de pesos a Layda Sansores por daño moral

El exalcalde de Campeche, Eliseo Fernández Montúfar, habría sido condenado a pagar un millón de pesos a la gobernadora Layda Sansores San Román por concepto de daño moral.

El pasado 6 de octubre, durante la transmisión del programa Martes del Jaguar, se informó que la resolución derivó de un juicio ordinario civil por supuestas publicaciones denigrantes en redes sociales que Fernández Montúfar realizó sobre la mandataria estatal los días 6 y 13 de septiembre de 2022.

Sin embargo, la defensa del excandidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Campeche apeló la sentencia el pasado 11 de septiembre.

“No la gana, es que no se miden, los misóginos no se miden”, afirmó Layda Sansores sobre el caso. Además, sugirió que buscará la inhabilitación de Fernández Montufar para impedir que compita por la gubernatura en las elecciones de 2027.

El consejero Jurídico del Poder Ejecutivo de Campeche, Adrián Serrano Barrientos, informó que también se acreditó violencia política contra las mujeres en razón de género en perjuicio de la gobernadora, por lo que se ordenó a Eliseo Fernández emitir una disculpa pública y mantener fijada la sentencia en sus redes sociales durante 15 días.

Paralelamente, continúa un procedimiento penal contra el exalcalde por presuntos delitos de odio y violencia política en razón de género contra Layda Sansores. De prosperar el proceso, Eliseo Fernández podría quedar impedido contender por algún cargo de elección popular.

“No estamos mal, si ya nos dijeron a favor el primer procedimiento, que sí hubo, pues ya creo que en lo penal debería de caminar, si hay justicia debería de caminar correctamente. Que no canten victoria”, advirtió Sansores San Román.

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cehr