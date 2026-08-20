Secretaria de Turismo de Campeche, Adda Rubí Solís, admite no tener experiencia en el sector

La comparecencia de la secretaria de Turismo de Campeche ante el Congreso local, Adda Rubí Solís Peniche, desembocó en un hecho sin precedente, pues la mujer terminó llorando ante los diputados.

Incluso, Adda Rubí Solís Peniche reconoció públicamente su inexperiencia en el ramo turístico por lo que confesó que ella misma le preguntó a la gobernadora Layda Sansores sí estaba segura de darle ese encargo.

La comparecencia de Solís Peniche ante el Congreso del Estado,fue una nueva controversia sobre el gobierno de Layda Sansores, quien recientemente viajó de paseo a Madrid, España.

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“Hasta yo se lo dije; ¿usted está segura?”, relató Solís que le preguntó a la gobernadora cuando ésta decidió colocarla en Turismo estatal sin que tuviera experiencia alguna en el ramo.

Fue la diputada Mónica Fernández Montúfar, de Movimiento Ciudadano, quien hizo ver a Solís Peniche endeble y sin respuestas ante sus preguntas sobre el errático trabajo en turismo estatal.

La legisladora rompió en llanto ante la ola de preguntas de diputados de oposición en Campeche

🔴Adda Rubí Solís, secretaria de Turismo de Campeche, rompió en llanto en el Congreso al admitir su inexperiencia.



Reveló que cuestionó a la gobernadora Layda Sansores sobre darle el puesto, admitiendo que ni ella se la creía. pic.twitter.com/Lypuf9CAu2 — Azucena Uresti (@azucenau) August 20, 2026

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FGR