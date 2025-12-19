Ricardo Salinas esperará informe de SAT sobre adeudos en enero para proceder con el pago

El empresario Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Salinas, aseguró que esperará un informe detallado sobre sus adeudos ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), que será entregado en enero, para decidir sobre los pagos correspondientes y “cerrar este tema de manera institucional”.

A través de una publicación en la red social X, Salinas Pliego respondió a la mención que se le hizo esta mañana en la Conferencia del Pueblo del Gobierno federal, en donde se aclaró que, debido a un adeudo por el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) correspondiente a seis años no cubiertos, debe pagar al SAT 51 mil millones de pesos.

El adeudo fiscal de Grupo Salinas asciende a 51 mil millones de pesos y podría reducirse con un pago voluntario. ı Foto: Captura de video

Al respecto, el dueño de Grupo Salinas reiteró que ha pagado sus impuestos con regularidad y puntualidad, por un total de más de 285 mil millones de pesos durante el citado periodo de seis años.

Sin embargo, remarcó que es en el monto restante de la deuda que se le adjudica donde reside la principal diferencia con la autoridad fiscal.

“Nuestra voluntad para cumplir con las obligaciones fiscales que legalmente nos correspondan, siempre ha existido, y se demuestra con la entrega al fisco de más de $285 Mil Millones de pesos durante el periodo que abarca esta disputa”, escribió Salinas Pliego.

Es solo con respecto a las pérdidas fiscales durante los periodos del 2008 al 2013, que los jueces determinaron como improcedentes, donde tenemos diferencias. En particular con respecto a los recargos y actualizaciones que se han planteado porque una parte relevante de esos montos extra deriva de interpretaciones y actuaciones de la propia autoridad que nos condujeron a la controversia y al litigio, situación que además se ha visto prolongada por los tiempos del sistema judicial. Ricardo Salinas Pliego



Por lo anterior, el empresario aseguró que “lo más prudente y responsable” tanto de su parte como del Gobierno mexicano será esperar a que el SAT entregue un informe “detallado y transparente” sobre la procedencia del resto de la deuda que se le adjudicó.

En atención a lo expresado por la presidente hoy en la mañanera, considero importante precisar la postura de @gruposalinas.



Nuestro objetivo es cerrar este capítulo y dar por concluidas las diferencias con el gobierno; por nuestra parte siempre ha existido disposición para…

“Solo a partir de información clara, legal y verificable será posible alcanzar una solución justa, cerrar este tema de manera institucional y fortalecer el Estado de derecho que el país necesita”, concluyó Ricardo Salinas Pliego.

La mañana de este viernes 19 de diciembre, durante la Conferencia del Pueblo del Gobierno federal, se abordó el adeudo de Salinas Pliego, el cual, se explicó, asciende a 51 mil millones de pesos.

